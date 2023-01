Dopo aver visto come potrebbe essere Google Pixel Fold, oggi possiamo farci un’idea di come l’azienda di Redmond potrebbe implementare alcune funzionalità software. L’app Benessere Digitale offre un’anteprima di come funzionerebbe la modalità non disturbare sull’atteso smartphone pieghevole di Google.

Ecco come funzionerebbe la modalità non disturbare su Google Pixel Fold

Analizzando il codice dell’APK relativo alla versione 1.5 stabile dell’app Benessere Digitale, il team di 9To5Google ha individuato una stringa che spiega come attivare la modalità non disturbare su Pixel Fold.

Il testo spiega che per attivare questa modalità è necessario assicurarsi che lo smartphone sia ripiegato e posizionato a faccia in giù su una superficie piana. In questo modo l’utente percepirà una leggera vibrazione quando la modalità si attiverà.

A giudicare da questa descrizione la funzionalità sembra identica all’esperienza “Flip to Shhh” presente sugli attuali smartphone Google Pixel e il fatto di dover piegare il dispositivo per attivarla appare logico per evitare di rovinare il display principale.

Non si può escludere che anche altri gesti esistenti sugli smartphone Google Pixel possano tramandarsi anche nella versione pieghevole come ad esempio “Quick Tap” e “Flip camera for selfie”. Inoltre Pixel Launcher potrebbe prendere qualche spunto dalla versione per Pixel Tablet.

Secondo le ultime indiscrezioni Google Pixel Fold potrebbe tuttavia non essere pronto in tempo per la conferenza Google I/O 2023.

