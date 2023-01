Negli ultimi mesi si è parlato parecchio di Google Pixel Fold (o Google Pixel Notepad), il primo atteso smartphone pieghevole del colosso di Mountain View, con il quale l’azienda dovrebbe finalmente entrare in un settore che di recente si è fatto sempre più competitivo.

Nelle scorse ore in Rete è stato pubblicato un video che ci mostra quello che dovrebbe essere un modello della custodia dello smartphone (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità), grazie a cui possiamo farci un’idea di ciò che il team di Google si prepara a lanciare.

Ecco come potrebbe essere Google Pixel Fold

A dire di Dave2D, l’autore del video in questione, tale modello sarebbe “dimensionalmente accurato” rispetto al dispositivo reale che il colosso di Mountain View sta preparando e, in effetti, sembra confermare quanto è già emerso sino ad oggi.

Il modello di custodia di Google Pixel Fold è piuttosto sottile (soltanto 5,7 mm di spessore, 0,6 mm in meno di Samsun Galaxy Z Fold4 quando è aperto) e ci conferma che il primo pieghevole del colosso di Mountain View potrà contare su uno schermo più ampio rispetto ai dispositivi Fold di Samsung.

Ed ancora, tale modello ci suggerisce che Google Pixel Fold dovrebbe avere delle cornici intorno al display interno piuttosto spesse secondo gli standard moderni (circa 5 o 6 mm) ma tale soluzione consentirà a Google di incorporare in esse una fotocamera.

Il seguente mockup ci permette di osservare quello che dovrebbe essere l’aspetto dello smartphone:

Sempre stando a quanto si apprende dal video, Google Pixel Fold dovrebbe vantare una cerniera “a goccia” e non avere, quindi, uno spazio vuoto tra le due parti del display (come avviene sui modelli di Samsung), ricordando così la soluzione scelta da OPPO per Find N2.

Infine, gli altoparlanti sono posizionati in alto a sinistra e in basso a destra dei due lati e ciò potrebbe portare a un suono stereo migliore in entrambi gli orientamenti.

Se abbiamo stuzzicato la vostra curiosità e desiderate guardare il video pubblicato da Dave2D, non dovete fare altro che avviare la sua riproduzione:

Ricordiamo, infine, che secondo le ultime indiscrezioni Google Pixel Fold potrebbe non essere pronto in tempo per Google I/O 2023. Staremo a vedere.