Dopo le recenti fughe di notizie relative a specifiche e prezzi, oggi sono emerse le prime foto di Moto G53 5G, il prossimo smartphone economico di Motorola.

Le foto offrono uno sguardo sul presunto design del dispositivo e sul contenuto della confezione, inoltre rivelano alcune specifiche dello smartphone.

Ecco le prime foto trapelate di Motorola Moto G53 5G

Secondo le foto condivise da mysmartprice, Motorola Moto G53 5G verrebbe fornito con un adattatore di ricarica, un cavo di ricarica USB di tipo C, uno strumento per l’espulsione della SIM e un opuscolo. La cover in plastica applicata sullo smartphone rivela che il dispositivo sarebbe alimentato dal SoC Snapdragon 5G di Qualcomm e che adotterebbe un display con frequenza di aggiornamento a 120 Hz.

La foto della confezione indica che il dispositivo sarebbe associato al numero di modello “XT2335-2” e che verrebbe fornito con 4 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione interna. La foto mostra il presunto Moto G53 5G nell’opzione di colore Ink Blue, ma possiamo aspettarci più opzioni di colore al momento del lancio.

La confezione menziona anche il supporto dual SIM ed eSIM e l’immagine posteriore dello smartphone rivela una presunta configurazione a doppia fotocamera basata su un sensore principale da 50 MP con tecnologia quad-pixel. Motorola dovrebbe lanciare la serie di smartphone Moto G nelle prossime settimane a livello globale e in India.

