Samsung Galaxy Z Fold4 5G torna al centro delle offerte online e, sebbene rimanga fuori dalla portata di molti utenti — sia per motivi di budget che di target —, il suo prezzo sta diventando via via più “normale”: nel caso di specie, lo vediamo a quasi 800 euro in meno rispetto al listino ufficiale pari a 1879 euro, vediamo i dettagli e lo sconto.

Cosa ha da offrire Samsung Galaxy Z Fold4 5G

Samsung Galaxy Z Fold4 5G è uno smartphone unico nel suo genere sotto diversi punti di vista, in sede di presentazione avevamo parlato di una ridefinizione del concetto di produttività mobile e le prove sul campo lo hanno pienamente confermato: il dispositivo unisce funzioni figlie del connubio tra Android 12L e One UI 4.1.1 ad un supporto software senza eguali nel panorama Android. Non a caso ha già ricevuto Android 13 e interfaccia grafica One UI 5.0.

Di seguito potete leggere un riepilogo della sua scheda tecnica di Samsung Galaxy Z Fold4:

display interno Dynamic AMOLED 2x Infinity Flex 21,6:18 da 7,6 pollici a risoluzione QXGA+ (2176 x 1812) con refresh rate adattivo da 1 a 120 Hz

display esterno Dynamic AMOLED 2x 23,1:9 da 6,2 pollici a risoluzione HD+ (2316 x 904) con refresh rate adattivo da 48 a 120 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 octa core

12 GB di RAM e 256, 512 GB o 1 TB di memoria interna

tripla fotocamera esterna con sensore principale da 50 MP (Dual Pixel AF, OIS, f/1.8), ultra-grandangolare da 12 MP (f/2.2, 123° FoV) e tele da 10 MP (PDAF, f/2.4, OIS, zoom ottico 3x)

fotocamera anteriore esterna da 10 MP (f/2.2) integrata con foro nel display

fotocamera interna da 4 MP (f/1.8) sotto al display

connettività 5G (dual SIM + eSIM), Wi-Fi 6E 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4 + 5 + 6 GHz), Bluetooth 5.2, NFC, GPS, Glonass, Beidou, Galilo, QZSS, porta USB Type-C

certificazione IPX8 contro l’acqua

batteria da 4400 mAh con ricarica rapida cablata da 25 W, ricarica wireless 2.0 e condivisione batteria wireless PowerShare

dimensioni: da chiuso 67,1 x 155,1 x 14,2/15,8 mm, da aperto 130,1 x 155,1 x 6,3 mm, peso di 263 g

sistema operativo: Android 12L con One UI 4.1.1

Samsung Galaxy Z Fold4 5G in offerta a un nuovo minimo storico

L’offerta odierna è davvero notevole: Samsung Galaxy Z Fold4 5G, nel taglio di memoria di ingresso da 12 GB + 256 GB e nella colorazione Graygreen, è disponibile all’acquisto al prezzo di 1099 euro, vale a dire 780 euro in meno rispetto al listino ufficiale (1879 euro). Il prodotto viene spedito dal nostro Paese e figura nel listino di un venditore con il 99,3% di feedback positivi, non mancando neppure della Garanzia cliente eBay (“Se non ricevi l’oggetto che hai ordinato sarai rimborsato”). Ecco il link diretto per l’acquisto:

Acquista Samsung Galaxy Z Fold4 5G 12 GB + 256 GB Graygreen a 1099 euro

Non dimenticate di seguire il nostro canale Telegram prezzi.tech in cui vi segnaliamo costantemente i migliori affari tech che potete trovare in rete: ecco il link diretto.

E per vederlo all’opera non dovete fare altro che gustarvi la nostra recensione.

Leggi anche: Recensione Samsung Galaxy Z Fold4 5G