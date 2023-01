Qualche giorno fa vi abbiamo parlato di tutte le novità di Android 13 QPR2 Beta 2 in arrivo per tutti i Google Pixel. Come di consueto, Google continua a lavorare alla beta rilasciando regolarmente versioni minori. Proprio in queste ore è in distribuzione Android 13 QPR2 Beta 2.1 (numero di build T2B2.221216.008) per i telefoni Pixel che corregge diversi bug. Vediamo insieme tutte le novità di questa versione.

Le novità di Android 13 QPR2 Beta 2.1

Come detto, essendo un aggiornamento minore include solamente correzioni di bug, ma non per questo è da ritenersi meno importante. Il changelog ufficiale è molto risicato e comprende le due seguenti voci:

È stato risolto un problema che a volte impediva ai dispositivi di connettersi automaticamente a una rete 5G anche se questa era disponibile;

Risolto un problema per cui i dispositivi non interrompevano o reimpostavano una connessione Bluetooth crittografata esistente dopo aver ricevuto un comando per disabilitare la crittografia dei collegamenti per quella connessione.

Per chi volesse approfondire, il bug relativo alla connessione 5G è consultabile alla pagina Issue Tracker di Google come Issue #265093352. Ovviamente l’aggiornamento porta con sé le patch di sicurezza di gennaio 2023, già rilasciate anche in versione stabile qualche settimana fa.

Ricordiamo che queste versioni sono solitamente dedicate agli sviluppatori o a chiunque voglia fornire feedback per contribuire al miglioramento del sistema. Per fare ciò è possibile seguire due strade: tramite l’app Android Beta Feedback inclusa nel software beta su tutti i telefoni Pixel che riporterà i bug nell’Issue Tracker di Google menzionato poco sopra (è possibile accedere all’app dal drawer delle applicazioni o tramite le impostazioni rapide nella tendina delle notifiche), oppure sulla community ufficiale dedicata ad Android Beta su Reddit consultabile a questo link.

Come aggiornare ad Android 13 QPR2 Beta 2.1

Le immagini di sistema di Android 13 QPR2 Beta 2.1 sono disponibili per Pixel 4a, Pixel 4a 5G, Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7 e Pixel 7 Pro, nonché per l’emulatore Android.

Se siete già iscritti alla beta QPR2 di Android 13 e il vostro dispositivo sta eseguendo la Beta 2, riceverete automaticamente un aggiornamento over-the-air (OTA) alla Beta 2.1. Se, invece, il dispositivo ha a bordo ancora la versione Beta 1, riceverete automaticamente la patch Beta 2.1 una volta aggiornato alla Beta 2. Se non siete ancora iscritti e volete unirvi ad Android beta, potete visitare questa pagina e consultare la lista di tutti i dispositivi compatibili in vostro possesso. Per ricevere l’aggiornamento OTA sul proprio dispositivo potrebbero essere necessarie fino a 24 ore; per verificare la presenza di aggiornamenti è sufficiente recarsi su Impostazioni > Sistema > Aggiornamenti di sistema.

Per chi, invece, volesse installare manualmente le immagini di sistema, di seguito vi lasciamo i link diretti sia per le Factory image sia per le OTA image:

