Non si tratta ovviamente di uno smartphone low-cost, ma se volete provare il principale esponente della gamma pieghevole di Samsung, questa offerta potrebbe fare al caso vostro. Samsung Galaxy Z Fold4 è disponibile con uno sconto di quasi 800 euro rispetto al prezzo di listino: vediamo come approfittarne.

Che offerta per Samsung Galaxy Z Fold4

In attesa del Galaxy Unpacked 2023 del 1° febbraio, che svelerà la serie Galaxy S23, l’evento Unpacked della scorsa estate ha portato al debutto i più recenti prodotti pieghevoli della casa di Seoul: Samsung Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Flip4. Il primo è disponibile in offerta in queste ore a una cifra decisamente più “umana” rispetto a quella di listino, che prevedeva un esborso di quasi 1900 euro.

Galaxy Z Fold4 è uno smartphone pieghevole dotato di due schermi: uno esterno Dynamic AMOLED 2x da 6,2 pollici a risoluzione HD+, e uno interno, principale, Infinity Flex, Dynamic AMOLED 2x da 7,6 pollici a risoluzione QXGA+. Tutti e due i pannelli offrono un refresh rate adattivo fino a 120 Hz, anche se solo quello principale può scendere fino a 1 Hz quando serve (per adattare la frequenza di aggiornamento al tipo di utilizzo e offrire una migliore efficienza energetica). Si tratta di uno dei pochi modelli a risultare compatibili con la S Pen, che però non ha uno slot apposito.

A fornire tutta la potenza che serve c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, affiancato da 12 GB di RAM e da 256 o 512 GB di memoria interna. Il comparto fotografico è composto da un totale di cinque sensori: nella parte esterna troviamo un sensore da 10 MP integrato con un “classico” foro nello schermo e una tripla fotocamera con sensore principale Dual Pixel da 50 MP con OIS, ultra-grandangolare da 12 MP e tele da 10 MP con zoom ottico 3x, mentre all’interno è disponibile una fotocamera da 4 MP integrata sotto al display. Completa la connettività, fatta eccezione per la porta per il jack audio da 3,5 mm: abbiamo 5G dual SIM (con eSIM), Wi-Fi 6E, NFC, GPS e porta USB Type-C. La batteria è da 4400 mAh e supporta la ricarica rapida cablata da 25 W, la ricarica wireless 2.0 e la ricarica inversa PowerShare. Lo smartphone pieghevole è già stato aggiornato ad Android 13 con la One UI 5.0, e sarà tra i primi a ricevere la One UI 5.1, che dovrebbe fare il suo debutto con il lancio della serie Galaxy S23.

Samsung Galaxy Z Fold4 è stato lanciato a fine agosto 2022 al prezzo consigliato di partenza di 1879 euro (12-256 GB), ma ora potete acquistarlo in offerta su eBay a quasi 800 euro in meno: “bastano” 1099,90 euro per portarselo a casa nella stessa variante e nelle colorazioni Graygreen e Beige, eventualmente con pagamento PayPal (e rateizzazione in tre mensilità). Se volete ancora di più, con 100 euro aggiuntivi potete acquistare la versione 12-512 GB (1199 euro anziché 1999).

Se siete interessati, potete cliccare sui link qui in basso. Per indecisioni potete consultare la nostra recensione.

Acquista Samsung Galaxy Z Fold4 12-256 GB in offerta

Acquista Samsung Galaxy Z Fold4 12-512 GB in offerta

Leggi anche: Recensione Samsung Galaxy Z Fold4