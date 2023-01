Un nuovo aggiornamento in distribuzione per gli smartwatch Samsung di ultima generazione reca conferma ufficiale di alcune informazioni importanti per il futuro prossimo dell’interfaccia proprietaria del brand: in primis — ma su questo non c’era alcun dubbio —, la One UI 5.1 esiste ed è prossima al debutto; secondariamente, è già possibile abbozzare un primo elenco dei modelli che riceveranno la nuova release, sebbene al momento incompleto.

Insomma, dopo aver dato prova di una condotta esemplare anche con il rilascio del major update ad Android 13 con One UI 5, il produttore sudcoreano promette di fare altrettanto anche con il prossimo aggiornamento.

One UI 5.1: conferma ufficiale e chi la riceverà

In un articolo dedicato, vi abbiamo presentato le novità comprese nel nuovo aggiornamento in distribuzione per la serie Samsung Galaxy Watch5 (a questo link trovate la nostra recensione del modello Pro), ma il dettaglio più interessante che l’update in discorso ci offre non riguarda i wearable, bensì la One UI e gli smartphone Samsung: nel changelog ufficiale si fa espressa menzione della One UI 5.1 e si elencano persino i modelli che saranno in prima fila per riceverla.

L’esistenza della One UI 5.1 è un ‘segreto di Pulcinella’: sappiamo già perfettamente che la nuova versione dell’interfaccia di Samsung verrà portata al debutto dalla serie Galaxy S23 il prossimo 1 febbraio, con l’ormai classico appuntamento Galaxy Unpacked; nei giorni scorsi vi abbiamo parlato della prima probabile app di tale versione e vi abbiamo presentato un primo elenco dei possibili destinatari dell’aggiornamento. Questa volta, però, non siamo di fronte ad un leak o a delle supposizioni, bensì ad una prima lista ufficiale.

In una parte del changelog dell’ultimo aggiornamento per i Samsung Galaxy Watch5, si riporta testualmente che “This feature is only supported on flagship models released after Samsung Galaxy S20 or Z Flip running at least One UI 5.1”.

Da quanto riportato si deduce che la One UI 5.1 verrà resa disponibile a partire dal mese di febbraio e che la lista dei modelli che la riceveranno comprende almeno i seguenti:

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20+

Samsung Galaxy S20 Ultra

Samsung Galaxy S21

Samsung Galaxy S21+

Samsung Galaxy S21 Ultra

Samsung Galaxy S21 FE

Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S22+

Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy Z Flip

Samsung Galaxy Z Flip 5G

Samsung Galaxy Z Flip3

Samsung Galaxy Z Flip4

Samsung Galaxy Z Fold2

Samsung Galaxy Z Fold3

Samsung Galaxy Z Fold4

Come si può facilmente intuire, la lista riportata qui sopra è tutt’altro che esaustiva, visto che non contiene alcuna menzione né degli ottimi smartphone di fascia media di Samsung — e saranno in diversi ad aggiornarsi, a partire dall’ottimo Samsung Galaxy A53, oggetto di una nostra recente riprova — né dei tablet del brand.

Insomma, i modelli complessivamente aggiornati saranno sicuramente più numerosi, anche se, stando al changelog dell’aggiornamento per i Galaxy Watch5, una specifica funzione — il nuovo controller remoto per la fotocamera — potrebbe rimanere esclusiva dei flagship o ex tali.

