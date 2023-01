Nelle scorse settimane CoopVoce ha dato il via alla sperimentazione della tecnologia VoLTE, la cui copertura va via via aumentando grazie al supporto dei vari operatori telefonici virtuali.

Ricordiamo al riguardo che il termine VoLTE è un acronimo di Voice over LTE e indica una particolare tecnologia in virtù della quale gli utenti hanno la possibilità di effettuare le chiamate telefoniche usando la rete 4G (con un deciso miglioramento in termini di qualità) e, allo stesso tempo, di usare lo smartphone per usufruire dei vari servizi Web.

CoopVoce opera su rete TIM e, in seguito allo spegnimento della rete 3G di tale operatore, si è trovata costretta ad accelerare la fase di sperimentazione della tecnologia VoLTE, in modo da riuscire a garantire ai propri clienti un servizio già offerto dalla concorrenza.

Chi può provare il servizio VoLTE di CoopVoce

In questa fase iniziale CoopVoce ha contattato alcuni clienti al fine di testare il nuovo servizio e ciò che segue è quanto viene riportato al riguardo sul sito ufficiale dell’operatore:

CoopVoce sta lanciando il nuovo servizio basato sulla tecnologia VoLTE (Voice Over LTE), che offre ai propri clienti chiamate ad alta definizione caratterizzate da una qualità più nitida. Inoltre, è possibile navigare in Internet e usare le app preferite, senza interrompere la telefonata. Il servizio è attivo su tutto il territorio italiano coperto dalla rete 4G di TIM.

Il nuovo servizio VoLTE è per ora disponibile in test solo per un gruppo di clienti, di cui tu fai parte, che utilizzano uno degli smartphone già abilitati tra cui alcuni Samsung e iPhone. Scopri la lista completa. L’attivazione e il servizio sono gratuiti.

Per richiedere l’attivazione del servizio VoLTE sul tuo dispositivo inserisci il numero di telefono CoopVoce su cui hai ricevuto il nostro messaggio WhatsApp e il tuo indirizzo e-mail qui sotto. Riceverai entro 48h un SMS di conferma sul tuo numero CoopVoce non appena sarà attivo il servizio.

Per quanto riguarda Android, al momento sono supportati soltanto i seguenti modelli di Samsung (potete trovare la pagina dedicata qui):

Samsung Galaxy A03s

Samsung Galaxy A04s

Samsung Galaxy A51

Samsung Galaxy A52 5G

Samsung Galaxy A53 5G

Samsung Galaxy Xcover6 Pro

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20 5G

Samsung Galaxy S20+

Samsung Galaxy S20+ 5G

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

Samsung Galaxy S21 5G

Samsung Galaxy S21+ 5G

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S22+

Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy Tab Active4

Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G

Samsung Galaxy Tab S8

Samsung Galaxy Tab S8+

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

CoopVoce ha già reso noto che lancerà il servizio VoLTE per tutti i sui clienti entro marzo 2023 (salvo eventuali modifiche).

Potete trovare tutte le offerte di CoopVoce seguendo questo link.

