Negli ultimi mesi i principali operatori telefonici del nostro Paese hanno rafforzato (o, in alcuni casi, lanciato) il proprio servizio VoLTE e anche CoopVoce rientra tra quelli che hanno investito importanti risorse per mettere a disposizione dei propri clienti una tecnologia di questo tipo.

Ricordiamo che il termine VoLTE altro non è che un acronimo di Voice over LTE e indica una particolare tecnologia in virtù della quale gli utenti hanno la possibilità di effettuare le chiamate telefoniche utilizzando la rete 4G (con un deciso miglioramento della qualità) e usare lo smartphone allo stesso tempo per usufruire dei vari servizi Web.

Il servizio VoLTE di CoopVoce sta arrivando

Stando a delle segnalazioni, nelle scorse ore CoopVoce avrebbe dato il via alla sperimentazione del suo servizio VoLTE, mettendo tale tecnologia a disposizione di alcuni suoi clienti selezionati.

In particolare, l’operatore telefonico in questa prima fase di test ha deciso di informare i vari clienti selezionati attraverso un apposito SMS e gli interessati potranno prendere parte al programma di sperimentazione chiamando il servizio clienti al numero 188 (o contattandolo tramite WhatsApp a questo link), il cui team si occuperà di procedere all’attivazione del servizio.

Pare che anche qualche utente che non ha ricevuto il suddetto messaggio abbia chiamato il numero 188, riuscendo a ottenere l’abilitazione del servizio VoLTE.

Per il momento sembra che nella fase di test siano supportati soltanto alcuni telefoni (si tratterebbe di Apple iPhone e Samsung Galaxy) ma è probabile che con il passare dei giorni l’elenco dei modelli abilitati sia destinato ad allungarsi.

Ricordiamo che l’operatore telefonico ha già reso noto che lancerà il servizio VOLTE per tutti i sui clienti entro marzo 2023 (salvo eventuali modifiche). In sostanza, l’attesa per i clienti di CoopVoce sta per finire.

Potete trovare tutte le offerte di CoopVoce seguendo questo link.

