Il lancio ufficiale dei nuovi Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S23+ e Samsung Galaxy S23 Ultra si avvicina giorno dopo giorno e presto utenti e addetti ai lavori avranno la possibilità di toccare con mano le ultime novità del produttore sudcoreano: se sul piano del design l’attenzione è tutta per il nuovo design del comparto fotografico e sul fronte hardware l’attesa è principalmente rivolta alla fotocamera da 200 MP del modello Ultra e al chip Snapdragon finalmente proposto su tutti i mercati, a livello software i tre nuovi flagship arriveranno sul mercato con Android 13 out of the box e l’interfaccia proprietaria One UI 5.1, la cui prima possibile app è appena trapelata in Rete ed è persino già disponibile per il download.

Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, se nel 2022 Samsung aveva già anticipato tutti presentando i propri pezzi da novanta all’inizio dell’anno, quest’anno anticiperà i tempi di un’altra settimana: l’evento Galaxy Unpacked 2023, teatro della presentazione della serie Galaxy S23, si terrà ufficialmente in data 1 febbraio 2023. Ebbene, se nei giorni scorsi abbiamo trovato un gran bel modo di ingannare l’attesa gustandoci in anteprima le immagini di tutte le colorazioni degli smartphone, quest’oggi parliamo di software.

Prima (possibile) app della One UI 5.1 disponbile al download

Come si accennava poco sopra, la gamma Samsung Galaxy S23 debutterà con a bordo Android 13 e la versione 5.1 della One UI, dei cui primi test vi avevamo parlato già il mese scorso. In attesa di scoprire tutte le novità e i miglioramenti introdotti dal produttore sudcoreano, già un riferimento tra gli OEM Android in fatto di supporto software, c’è qualcosa di interessante che possiamo già vedere in anteprima.

I dispositivi Galaxy attualmente sul mercato integrano la versione 6.0.09.6 dell’applicazione Game Launcher, la quale passerà alla versione 7.0.00.5 con l’aggiornamento alla One UI 5.1. Ebbene, anche se non si può escludere che tale nuova versione dell’app non sia legata a doppio filo alla nuova release e che anzi possa arrivare su tutti i Galaxy supportati con un banale aggiornamento dell’app, al momento non è possibile dirlo con sicurezza.

Del resto, c’è da osservare anche come — stando ai primi test condotti sulla versione già disponibile — Game Launcher 7.0.00.5 non sembri portare alcuna novità significativa a livello funzionale. Finora, è balzato all’occhio soltanto il fatto che la schermata principale dopo l’apertura dell’app proponga degli shortcut ai giochi recentemente installati o eseguiti nella parte bassa e offra anche suggerimenti su giochi di generi diversi. Di seguito potete vedere un paio di screenshot: quello di sinistra mostra la versione attuale dell’app Game Launcher disponibile per i dispositivi di Samsung, quella sulla destra invece mostra l’aggiornamento dell’app appena trapelato.

Come è possibile notare, la versione di Game Launcher ufficialmente disponibile in questo momento è già piuttosto comoda, in quanto rende facilmente accessibili dalla schermata principale i giochi installati, la timeline di gioco e le notifiche legate ai giochi. A ben vedere, la nuova versione dell’app consentirà a Samsung di dedicare uno spazio maggiore e più rilevante ai suggerimenti di giochi. Per qualcuno questo diverso approccio potrebbe essere un miglioramento, poiché capace di facilitare la scoperta di nuovi titoli; di sicuro, non mancherà qualche utente più critico che invece preferisce il sistema attuale.

Detto questo, non pare che ci siano altre novità degne di nota. Allo stato attuale non è dato sapere se Game Launcher 7.0.00.5 sarà parte integrante dell’aggiornamento alla One UI 5.1 o se invece arriverà con un aggiornamento separato, tuttavia la carenza di novità porta a presumere che la nuova versione dell’app funzionerà senza problemi anche su tutti i device già esistenti e non aggiornati alla nuova release della One UI.

Se possedete un dispositivo Galaxy e volete provare in prima persona Game Launcher 7.0.00.5, ecco il link per il download.

