Se state cercando un nuovo smartphone Android e vi state guardando intorno soprattutto nella fascia media e medio-alta, vale la pena considerare le due offerte Amazon che stiamo per mostrarvi: i dispositivi in promozione sul noto sito sono due tra i più popolari esponenti della gamma POCO, ossia POCO X4 GT 5G e POCO F4 GT 5G. Vediamo come approfittare degli sconti.

POCO X4 GT 5G e POCO F4 GT 5G sono in offerta su Amazon

Il marchio POCO si sta allargando sempre di più in questi anni, restando sì sotto l’ala di Xiaomi, ma riuscendo a guadagnarsi una certa “autonomia” con modelli sempre più numerosi e prodotti di ogni genere. Il brand offre non solo smartphone Android di quasi ogni fascia di prezzo, ma anche cuffie wireless, smartwatch e accessori vari. Tornando però ai primi, vale la pena dare uno sguardo alle offerte a disposizione su Amazon, che consentono di portarsi a casa in sconto POCO X4 GT 5G e POCO F4 GT 5G.

POCO X4 GT 5G è un prodotto di fascia media lanciato in Italia nel mese di luglio puntando soprattutto al rapporto qualità prezzo: lo smartphone offre uno schermo LCD IPS da 6,6 pollici a risoluzione Full-HD+, con refresh rate fino a 144 Hz e una luminosità fino a 650 nit, ma anche il SoC MediaTek Dimensity 8100 a 5 nm, affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna UFS 3.1 (nella versione in offerta). A livello fotografico abbiamo una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 MP, ultra-grandangolare da 8 MP e macro da 2 MP, e una fotocamera anteriore da 16 MP integrata nello schermo grazie a un piccolo foro centrato.

La connettività risulta completa, con 5G dual SIM, Wi-Fi 6 dual band, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, porta USB Type-C e persino porta per il jack audio da 3,5 mm, sempre più una rarità. Completa la scheda tecnica la batteria da 5080 mAh, che supporta una ricarica rapida da 67 W (con cavo).

Se volete alzare un po’ di più l’asticella c’è POCO F4 GT 5G, lanciato in aprile con schermo AMOLED da 6,67 pollici a risoluzione Full-HD+, dotato di un refresh rate fino a 120 Hz e di un touch sampling rate di 480 Hz (ideale per i giochi più dinamici). Sotto il cofano troviamo in questo caso il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 a 4 nm con GPU Adreno 730, affiancato da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna UFS 3.1 (nella versione in offerta).

A bordo, oltre alla fotocamera anteriore da 20 MP, è disponibile anche qui una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 MP, ultra-grandangolare da 8 MP e macro da 2 MP. Lato connettività abbiamo 5G dual SIM, Wi-Fi 6E, NFC, Bluetooth 5.2, GPS e porta USB Type-C. La batteria scende a 4700 mAh, ma può contare sulla ricarica rapida HyperCharge da 120 W, capace di far tornare al 100% in appena 17 minuti.

Come probabilmente saprete, entrambi i telefoni offrono la MIUI 13 for POCO, una personalizzazione simile a quella dei prodotti Xiaomi e Redmi, ma con le sue particolarità. Entrambi dovrebbero ricevere la MIUI 14 nei prossimi mesi.

POCO X4 GT 5G è disponibile in offerta su Amazon nella versione 8-256 GB e nella colorazione Silver al prezzo di 411,24 euro, mentre POCO F4 GT 5G è in sconto sul sito nella versione 12-256 GB e nella colorazione Stealth Black al prezzo di 602,21 euro. Se siete interessanti ad acquistarli potete seguire uno dei link qui sotto:

Acquista POCO X4 GT 5G in offerta su Amazon

Acquista POCO F4 GT 5G in offerta su Amazon

