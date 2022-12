All’inizio di quest’anno Samsung ha lanciato Samsung Galaxy S21 FE, smartphone per il quale nelle ultime settimane si sono fatte insistenti le indiscrezioni secondo cui non sarebbe stato in programma il rilascio di un successore.

E invece nelle scorse ore sembra essersi fatta nuovamente strada l’ipotesi secondo cui il colosso coreano avrebbe deciso di lanciare Samsung Galaxy S22 FE, telefono che potrebbe essere ufficiale nel giro di un paio di settimane.

Non sembra avere dubbi al riguardo il leaker OreXda, che ha pubblicato su Twitter la seguente immagine, sostenendo che sia Samsung Galaxy S22 FE che le cuffie Samsung Galaxy Buds2 Live sarebbero ormai prossimi al lancio ufficiale.

Alla fine Samsung Galaxy S22 FE dovrebbe arrivare

A dire del leaker, se non vi sarebbero dubbi sul lancio sul mercato di Galaxy S22 FE, diverso è il discorso su un suo eventuale successore: pare, infatti, che con questo modello il colosso coreano potrebbe chiudere la serie FE.

Ovviamente al momento è troppo presto per fare previsioni su un possibile lancio di Samsung Galaxy S23 FE, soprattutto se si considera che non sono nemmeno note quelle che dovrebbero essere le caratteristiche del modello che il colosso coreano sta preparando e che potrebbe essere lanciato già all’inizio del prossimo mese.

C’è chi sostiene che Samsung Galaxy S22 FE avrà il compito di “sostituire” Samsung Galaxy A74 e che potrebbe vantare tra le proprie principali caratteristiche un processore Samsung Exynos 2300 e una fotocamera da 108 megapixel (il suo predecessore può contare su un sensore primario da 12 megapixel).

Stando alle ultime indiscrezioni, potrebbero esserci interessanti novità anche per quanto riguarda il prezzo di tale smartphone, che sul mercato potrebbe arrivare a circa 500 euro, ben al di sotto della fascia nella quale si è posizionato il suo predecessore.

In sostanza, Samsung Galaxy S22 FE potrebbe rappresentare una sorta di fusione tra i modelli della serie Galaxy S e quelli della serie Galaxy A5x/A7x, divenendo probabilmente uno degli smartphone di Samsung più interessanti per quanto riguarda il rapporto tra qualità e prezzo. Staremo a vedere.