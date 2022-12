Samsung Galaxy A74 potrebbe non essere mai lanciato, perlomeno nel corso del 2023. La certezza per ora non c’è, ma la mancanza di credibili rumor e indiscrezioni non sembra promettere bene. Il produttore sud-coreano potrebbe pensare dunque di alleggerire la sua fascia media, lasciando Galaxy A54 come modello di punta della gamma A 2023.

Samsung Galaxy A74 non arriverà mai? Ecco cosa (non) sappiamo

I nuovi smartphone di fascia media di Samsung vengono solitamente presentati nel primo trimestre dell’anno (come accaduto, ad esempio, con Galaxy A53 5G), e negli ultimi mesi sono spuntate diverse indiscrezioni riguardanti i Galaxy A 2023. Abbiamo avuto qualche anticipazione su Samsung Galaxy A54, ma anche su Galaxy A34 e su Galaxy A14 5G, ma niente di particolare su Samsung Galaxy A74. Non ci sono apparentemente segni dello smartphone, e nessun firmware è spuntato in questi mesi. Questo significa che non arriverà mai sul mercato? Non necessariamente, ma questa latitanza costituisce un indizio.

La serie Galaxy A7 non è probabilmente tra le preferite dagli utenti: Galaxy A73 5G è stato lanciato la scorsa primavera in pochi Paesi rispetto al predecessore, e nonostante sia stato apprezzato nella nostra recensione, lo smartphone non è ufficialmente mai arrivato in Italia. Dopo aver diminuito la disponibilità globale, Samsung potrebbe aver deciso di accantonare almeno temporaneamente la serie, puntando maggiormente su Galaxy A54.

Nel 2023 non vedremo nemmeno Galaxy S22 FE, quindi rimarrebbe un così ampio divario tra la fascia media e la serie Galaxy S di Samsung? Il produttore potrebbe continuare a puntare sulla serie Galaxy S22, che andrebbe a posizionarsi in quello “spazio” potendo contare su un calo del prezzo di listino con l’uscita della serie Galaxy S23, attesa per febbraio 2023. Del resto, i prodotti di punta dell’azienda di Seoul possono contare su quattro anni di aggiornamenti Android e su almeno un ulteriore anno di patch, quindi la longevità è assicurata.

Si tratta pur sempre di supposizioni: Samsung potrebbe comunque essere al lavoro su Galaxy A74, magari con un lancio un po’ ritardato rispetto al solito. Insomma, terremo monitorata la situazione e vi terremo aggiornati sulla gamma di fascia media del produttore. Voi state aspettando l’eventuale Samsung Galaxy A74 o non ne sentireste la mancanza?

