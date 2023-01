Redmi Note 11 Pro è uno smartphone che Xiaomi mette in commercio già pensando a un prezzo contenuto, ma grazie all’offerta disponibile in queste ore potete portarvelo a casa con più di 100 euro di sconto rispetto al listino. Vediamo dove e come approfittarne.

Più di 100 euro di sconto per Redmi Note 11 Pro

Qualche ora fa vi abbiamo parlato dell’ottimo prezzo per Redmi Note 11S (ancora disponibile), ma anche il fratello maggiore Redmi Note 11 Pro viene proposto in offerta a una cifra interessante. Lo smartphone Android è il modello centrale della serie 2022 di fascia media del marchio e mette a disposizione un display AMOLED da 6,67 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz, oltre al SoC Mediatek Helio G96, affiancato da 6 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna (nella versione oggetto dello sconto).

Il comparto fotografico vede la presenza di un sensore da 16 MP per i selfie e di quattro sensori posteriori: a quello principale da 108 MP con pixel binning 9 in 1, si aggiungono il sensore ultra-grandangolare da 8 MP (con FoV di 120°) e una coppia di sensori da 2 MP (macro e per la profondità). A bordo troviamo poi connettività 4G, Wi-Fi dual band, Bluetooth, GPS, NFC, porta USB Type-C, speaker stereo e batteria da 5000 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 67 W con cavo, che consente di tornare al 100% in circa 43 minuti. Lo smartphone è stato lanciato con la MIUI 13, ma dovrebbe ricevere nei prossimi mesi la MIUI 14, presentata lo scorso dicembre.

Redmi Note 11 Pro ha debuttato in Italia nel mese di marzo al prezzo consigliato di 349,90 euro per la versione 6-128 GB: ora potete acquistare questa stessa variante con più di 100 euro di sconto su eBay, a 243 euro (colorazione Star Blue) con spedizione gratuita e consegna in circa 3 giorni. Il venditore ha migliaia di feedback, quasi tutti positivi. Se volete procedere potete cliccare sul link qui in basso:

Acquista Redmi Note 11 Pro in offerta

Leggi anche: Recensione Redmi Note 11 Pro 5G