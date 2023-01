Non tutti hanno bisogno di uno smartphone di fascia alta, anzi: e proprio a questi utenti dedica gran parte della sua gamma il marchio Redmi di Xiaomi, i cui prodotti sono pensati per offrire il più possibile a prezzi di vendita contenuti. Tra questi c’è anche Redmi Note 11S, uno smartphone lanciato meno di un anno fa e ancora in grado di dare soddisfazioni, soprattutto alla cifra alla quale potete trovarlo in offerta in queste ore.

Redmi Note 11S 6-128 GB in offerta con 100 euro di sconto

Redmi Note 11S è stato presentato alla fine del mese di gennaio 2022 insieme a diversi altri componenti della famiglia, tra cui Redmi Note 11 e Redmi Note 11 Pro, dai quali riprende parte delle specifiche. Facendo una sorta di “fusione” tra le caratteristiche tecniche dei due prodotti nominati, lo smartphone offre uno schermo AMOLED DotDisplay da 6,43 pollici a risoluzione Full-HD+, con refresh rate fino a 90 Hz, 180 Hz di touch sampling rate e 1000 nit di luminosità massima, e il SoC Mediatek Helio G96 octa core, affiancato, nella versione in promozione, da 6 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna (espandibile fino a 1 TB con microSD).

Lato connettività non c’è il 5G, ma sono comunque disponibili 4G dual band, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.0, NFC, infrarossi, porta per il jack da 3,5 mm e USB Type-C. Il comparto fotografico, oltre alla fotocamera anteriore da 16 MP integrata nel display con foro centrale, offre quattro sensori posteriori: troviamo una fotocamera principale da 108 MP, una ultra-grandangolare da 8 MP e due sensori per macro e profondità da 2 MP. La batteria è da 5000 mAh e supporta la ricarica rapida cablata fino a 33 W. Lo smartphone è stato lanciato con la MIUI 13 basata su Android 11, ma dovrebbe ricevere nei prossimi mesi la MIUI 14, presentata a dicembre 2022.

Redmi Note 11S ha debuttato in Italia nella seconda metà di febbraio 2022 al prezzo consigliato di 299,90 euro, ma grazie all’offerta disponibile su eBay potete acquistarlo con 100 euro di sconto a 199 euro, sia nella colorazione Graphite Gray sia in quella Twilight Blue. Se siete interessati potete seguire uno dei link qui in basso:

Acquista Redmi Note 11S Graphite Gray in offerta (6-128 GB)

Acquista Redmi Note 11S Twilight Blue in offerta (6-128 GB)

Potrebbe interessarti: Migliori smartphone Android, la classifica di gennaio 2023