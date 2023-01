Il prossimo smartphone della gamma Surface di Microsoft potrebbe non disporre più di un doppio schermo come quello visto sul modello svelato nel settembre 2021. In base a quanto sappiamo, Microsoft Surface Duo 3 sarebbe stato modificato in corsa e sarebbe “diventato” uno smartphone pieghevole in stile Samsung Galaxy Z Fold4, Vivo X Fold+ e HONOR Magic Vs. Vediamo i dettagli trapelati.

Microsoft Surface Duo 3 sarebbe uno smartphone pieghevole e potrebbe avere compagnia

Secondo quanto riportato da Windows Central, Microsoft avrebbe deciso di passare a un design pieghevole più “tradizionale”, con cerniera a 180° (e non a 360° come nei brevetti spuntati di recente), schermo principale pieghevole e display esterno. Insomma, gli schermi rimarrebbero sempre due, ma con un format decisamente diverso dai predecessori. Sembra che il cambiamento sia stato fatto all’ultimo momento, quando Microsoft Surface Duo 3 con il “classico” doppio schermo era già stato finalizzato, in previsione di un lancio nell’autunno del 2023.

Dopo aver scartato questa soluzione, Microsoft sarebbe al lavoro su uno smartphone pieghevole, ma al momento è troppo presto per fornire dettagli sulle possibili caratteristiche tecniche. Visto il cambio in corsa e di formato, è inoltre probabile che il lancio possa essere posticipato rispetto a quanto previsto e che il nome possa essere modificato.

La stessa fonte sostiene poi che Microsoft stia lavorando per differenziare meglio dal punto di vista software le sue future proposte rispetto a quelle degli altri produttori: il progetto “Perfect Together” dovrebbe mirare ad avvicinare ulteriormente i dispositivi Android ai PC Windows, creando una sorta di ecosistema “ibrido” per arrivare a un qualcosa di più simile all’interazione tra iPhone e Mac. Tutto questo potrebbe non essere limitato al presunto Microsoft Surface Duo 3 pieghevole: il report parla anche dei piani della casa di Redmond riguardanti l’espansione della gamma di smartphone Android attraverso nuovi dispositivi tradizionali, che potrebbero affiancare la linea di foldable.

Microsoft sembra dunque voler puntare forte su Android, con una nuova linea di dispositivi che possano comunicare ancora più facilmente con i PC Windows. Probabilmente ci toccherà attendere i prossimi mesi per saperne di più: continuate a seguirci. Vi piacerebbe avere sul mercato una nuova gamma di smartphone Android targati Microsoft?

In copertina Microsoft Surface Duo 2

