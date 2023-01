Oggi OPPO ha finalmente iniziato a distribuire l’aggiornamento stabile della sua interfaccia ColorOS 13 basata su Android 13 per vari smartphone Android che includono OPPO Ace 2, la serie OPPO Find X2 e altri dispositivi.

L’annuncio sulla community di OPPO riporta che gli smartphone che hanno iniziato a ricevere l’aggiornamento sono OPPO Find X2, Find X2 League of Legends S10 Limited Edition, Find X2 Pro, Find X2 Pro Automobili Lamborghini Edition, OPPO Ace 2, K10 Pro e K10x.

La versione stabile di ColorOS 13 è in rilascio per OPPO Find X2, Ace 2, OnePlus Nord CE 2 Lite e altri smartphone

OPPO Find X2 e Find X2 Pro sono gli unici smartphone elencati a essere stati rilasciati al di fuori della Cina continentale, ma vale la pena notare che OPPO K10x è noto come OnePlus Nord CE 2 Lite in alcuni mercati globali, il quale ha ricevuto l’aggiornamento stabile di Android 13 alla fine del 2022.

Per il momento l’aggiornamento software è disponibile in Indonesia, ma dovrebbe essere rilasciato in più regioni nel corso delle prossime settimane. La scorsa settimana sono trapelate specifiche e immagini di OPPO Reno 8T, mentre OPPO A78 5G è diventato ufficiale con una CPU MediaTek Dimensity 700 e una grande batteria.

