OPPO ha recentemente presentato ufficialmente la serie OPPO Reno 9, composta da tre nuovi telefoni premium. A quanto pare l’azienda sta lavorando sotto traccia per ampliare la propria offerta nella fascia media e sembra volerlo fare con OPPO Reno 8T, oggetto di una nuova fuga di notizie che ne ha rivelato alcuni dettagli.

Le immagini e specifiche di OPPO Reno 8T

Il leaker Paras Guglani ha pubblicato su Twitter un’immagine che rivela il design di OPPO Reno 8T. Da quanto è possibile vedere dall’immagine condivisa, il telefono avrebbe uno schermo curvo nella parte anteriore con un foro per la fotocamera frontale posto al centro della parte superiore del display. Le cornici sembrerebbero piuttosto sottili, il che fa capire come l’azienda abbia prestato particolare attenzione allo screen-to-body ratio (rapporto schermo-cornici).

Come di consuetudine per i device OPPO, i tasti del volume sarebbero situati sul bordo sinistro, mentre il tasto di accensione si troverebbe sul bordo destro. Il retro sembra essere di una finitura color oro simile a quella di OPPO Reno 9 e proporrebbe un modulo per le fotocamere di forma ovale, leggermente rialzato rispetto al resto della scocca. Il modulo dovrebbe integrare tre fotocamere con una soluzione di design particolare in quanto vedrebbe la presenza di due sezioni circolari ed una di queste integrerebbe due sensori, simile a quanto già visto con OnePlus Nord 2T 5G. La sezione superiore, infatti, sarebbe dotata di un unico sensore principale, mentre quella inferiore sembrerebbe avere un flash LED e due fotocamere, di cui una probabilmente dedicata agli scatti macro.

Al momento non si hanno molti dettagli delle specifiche tecniche. Gli unici dettagli noti sono che dovrebbe essere equipaggiato dal chipset Snapdragon 695 di Qualcomm e dovrebbe supportare la ricarica rapida cablata a 67W.

Sempre lo stesso informatore ha rivelato che sarebbe in lavorazione anche una variante 4G del telefono con un SoC MediaTek Helio G99 e con 8 GB di RAM. Il dispositivo, comparso nelle due colorazioni arancione e la classica nera, dovrebbe essere basato sul sistema operativo Android 13 con interfaccia grafica proprietaria ColorOS 13, in fase di rilascio proprio in questi giorni su tanti smartphone del brand.

Altri dettagli sulla serie Reno 8T sono al momento sconosciuti. Non vi resta che rimanere sintonizzati per conoscere ulteriori caratteristiche che non mancheremo di comunicare.

In copertina OPPO Reno 8 Pro 5G