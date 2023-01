A pochi giorni di rilascio del primo aggiornamento stabile del 2023, Google rilascia la seconda beta di Android 13 QPR2 per tutti i Pixel compatibili.

Il nuovo aggiornamento beta introduce le patch di sicurezza di Gennaio e una lista di miglioramenti e correzioni:

Risolto un problema con la System UI che a volte rendeva inutilizzabile la Home screen.

Risolto un problema in cui, passando dalla registrazione video in Slow Motion a quella normale, la Google Camera continuava a registrare il video in slow motion.

Google ci informa che la beta, a differenza delle Developer Preview o delle beta di versioni di Android non ancora rilasciate, è utilizzabile anche come daily driver, sebbene si possa a volte incorrere in alcuni bug che non vanno ad inficiare sull’utilizzo dello smartphone.

Come installare Android 13 QPR2 Beta 2

Android 13 QPR2 Beta 2 è disponibile per tutti gli smartphone Google compatibili, a partire da Google Pixel 4a e fino a Google Pixel 7 Pro. Le system image sono state già caricate sul sito ufficiale per chi volesse installarle manualmente. In alternativa è possibile entrare nel canale beta di Android 13 seguendo questo link e registrando il vostro dispositivo, che riceverà nel giro di pochi minuti un aggiornamento OTA.

Ci teniamo a ricordarvi che entrando nel canale beta di Android 13 è possibile effettuare un downgrade alla versione stabile perdendo tutti i dati dello smartphone. L’unico modo per uscire dalla beta senza perdere i vostri dati è aspettare il rilascio della versione stabile della QPR2 previsto per il prossimo Marzo, con il consueto Feature Drop trimestrale.

