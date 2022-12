Dopo il lancio di Android 13, Google ha iniziato a lavorare a una nuova funzione gestuale per gli smartphone Android. Questo nuovo gesto chiamato “Animazione predittiva per Indietro” permette agli utenti di visualizzare in anteprima la destinazione finale (o altri risultati alternativi) che si raggiungerebbe compiendo il gesto per tornare indietro. Tale funzione, come anticipato qualche settimana fa, sarà nativa su Android 14.

Quali app supportano le animazioni predittive

Nonostante Google sia al lavoro sulla funzione da poco tempo, gli utenti interessati possono già provarla in anteprima sui propri smartphone. In particolare, è al momento possibile usarla solo sui Pixel già aggiornati ad Android 13. Fino a poco tempo fa l’unica app abilitata era Telefono di Google, ma in queste ore anche altre app ne hanno ricevuto pieno supporto. Si tratta di Calcolatrice, Google Calendar, Google News, Google TV e Impostazioni.

Come funziona la gesture e come abilitarla

Per abilitare questa funzione, occorre innanzitutto avere Android 13 in esecuzione. È inoltre necessario attivare le opzioni sviluppatore seguendo questi semplici passaggi: aprire l’app Impostazioni > Informazioni sul telefono > Numero build e toccare 7 volte il numero di build. Fatto ciò, la modalità sviluppatore sarà attiva. Per attivare la nuova gesture bisogna tornare alla pagina principale delle impostazioni, digitare “Animazioni predittive per Indietro” nella barra di ricerca e cliccare il pulsante on/off a destra.

È importante controllare che l’app Telefono sia aggiornata all’ultima versione disponibile. Qualora non dovesse essere ancora attiva sul vostro modello, è possibile iscriversi al canale di beta testing per provare in anteprima le nuove versioni dell’app che includono anche questa funzione.

Il funzionamento della gesture è molto semplice: ogni qualvolta si utilizza il gesto indietro per uscire da una delle schermate principali delle app supportate (nel caso di Telefono, le sezioni Preferiti, Recenti e Contatti) verrà eseguita l’animazione. La finestra principale dell’app si ridurrà progressivamente, lasciando intravedere la schermata home insieme alla freccia indietro. Questa gesture è accompagnata da una gradevole animazione che si attiva (come mostrato nelle foto) su entrambi i lati dello schermo, venendo incontro sia a utenti mancini che destrorsi.

Si tratta di un piccolo ma piacevole passo in avanti, in linea con la volontà di Google di porre maggiore attenzione all’usabilità e alle animazioni del proprio sistema operativo. Non ci resta che attendere nuovi aggiornamenti per capire se la funzione verrà modificata in corso d’opera prima della release in versione stabile.

