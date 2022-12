Abbiamo visto giusto ieri come manchi ormai poco alla presentazione ufficiale dell’ultimo top di gamma del colosso cinese, OnePlus 11 è infatti atteso il 4 gennaio in Cina, mentre la presentazione per i mercati internazionali dovrebbe aver luogo il 7 febbraio; complice il fatto che le informazioni inerenti al dispositivo in questione siano già molte, sul web si inizia a parlare di una possibile versione Pro dello smartphone, nonché di un presunto pieghevole OnePlus Flip.

Stando a quanto condiviso su Twitter dal noto leaker Yogesh Brar, sembra che OnePlus abbia intenzione di rilasciare una versione Pro del suo ormai prossimo flagship nella seconda metà del 2023; nonostante alcune voci volessero l’eliminazione di questa variante da parte dell’azienda, in favore delle versioni T, R e Nord, del presunto dispositivo erano già circolate alcune indiscrezioni qualche mese fa.

There have been talks about a OnePlus Pro device, but it's not happening atleast in H1 2023

OnePlus will stick to a diversified lineup including Nord, T & R series

Given the response Oppo Find N2 Flip got, a OnePlus Flip is on the cards to go head-on flip Galaxy Z Flip 4..

