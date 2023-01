Manca pochissimo, due giorni prima che l’azienda sollevi il velo dal prossimo OnePlus 11 con l’evento di presentazione ufficiale in Cina (per i mercati internazionali bisognerà attendere il 7 febbraio), ma del dispositivo sappiamo già parecchio: abbiamo visto alcune immagini ufficiali, specifiche e contenuto della confezione, nonché alcune delle caratteristiche principali. Ora trapelano nuove immagini pubblicitarie che confermano alcune specifiche, e alcuni nuovi scatti dal vivo.

Il nuovo flagship dell’azienda avrà una batteria da 5.000 mAh e ricarica rapida da 100 W

Avevamo già avuto modo di avere alcune informazioni sulla capacità della batteria del prossimo OnePlus 11 e sull’implementazione della ricarica rapida, ora grazie ad alcune immagini pubblicitarie rilasciate dall’azienda, abbiamo la conferma di quanto in precedenza trapelato.

Come potete notare dalle immagini, il dispositivo sarà alimentato da una batteria da 5.000 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 100 W; inoltre come già sapevamo l’azienda rilascerà insieme a OnePlus 11 anche un nuovo caricabatterie SuperVOOC dotato di doppia porta, una USB-C e una USB-A, con una potenza di erogazione di 65 W che consentirà agli utenti di utilizzarlo per ricaricare due dispositivi contemporaneamente.

OnePlus 11 è già presente in alcuni negozi in Cina, nuove immagini dal vivo

Stando a quanto condiviso da diversi utenti sul social network cinese Weibo, sembra che OnePlus 11 sia già disponibile (non per la vendita) in diversi negozi fisici in Cina, ciò ha permesso a diversi clienti di scattare immagini del dispositivo che ne confermano ulteriormente il design e alcune caratteristiche delle colorazioni.

Le immagini che vedete nella galleria qui sopra sono state scattate in un negozio fisico cinese e poi condivise su Weibo, possiamo notare la conferma che il dispositivo verrà lanciato nel mercato interno con ColorOS 13 e Android 13 (mentre è lecito presumere che nei mercati internazionali avrà la OxygenOS 13); inoltre possiamo notare che nella variante di colore verde lo smartphone presenta una finitura lucida nella parte posteriore, a differenza della colorazione nera che è opaca.

Dunque al momento sappiamo quasi tutto dell’ormai imminente OnePlus 11, il flagship dovrebbe essere dotato di un display AMOLED da 6,7 pollici con frequenza di aggiornamento da 120 Hz, dovrebbe essere alimentato dal processore Snapdragon 8 Gen 2 coadiuvato da RAM LPDDR5X (fino a 16 GB) e memoria interna UFS4.0 (fino a 512 GB); per quanto riguarda il comparto fotografico, quello principale dovrebbe essere composto da tre sensori da 50 MP + 48 MP + 32 MP mentre quello anteriore dovrebbe fare affidamento su una fotocamera da 16 MP.

Non ci resta che attendere un paio di giorni per veder confermate, o eventualmente smentite, le caratteristiche ipotizzate finora.

