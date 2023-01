Mancano tre giorni alla presentazione ufficiale di OnePlus 11, che verrà lanciato in Cina mercoledì 4 gennaio e in Rete continuano a susseguirsi anticipazioni sulle caratteristiche che il nuovo smartphone top di gamma di OnePlus potrà vantare.

Nelle ultime settimane sono state svelate le principali feature di questo device, sia dal punto di vista hardware che da quello estetico ma, a quanto pare, ci sono ancora delle chicche da scoprire, come quella confermata nelle scorse ore dallo stesso produttore cinese: OnePlus 11 sarà il primo smartphone al mondo a poter contare sul motore di vibrazione bionico di AAC Technology.

Altre due nuove anticipazioni su OnePlus 11

A dire di OnePlus, quello montato su OnePlus 11 sarà il motore di vibrazione più potente su uno smartphone Android, oltre che il più grande (può contare su un volume superiore a 600 mm³).

Il nuovo smartphone del produttore cinese sarà in grado di garantire 1,4 vibrazioni allo stato stazionario/Grms (+17% rispetto ad iPhone 14 Pro), con un tempo di avvio di 16 ms e di arresto di 12 ms e una larghezza di banda della vibrazione di 77 Hz.

Sempre a dire di OnePlus, la vibrazione del suo nuovo smartphone sarà più forte e nitida, migliore anche di quella offerta da popolari applicazioni di terze parti.

Ma OnePlus 11 sarà anche il primo smartphone al mondo a poter vantare il Super Graphics Engine, soluzione studiata per garantire agli utenti un frame rate elevato e una qualità dell’immagine nativa, tanto da essere in grado di aprire una nuova era nei giochi mobile.

Il sistema studiato da OnePlus si basa su un chip di rendering professionale, algoritmi software e altre sinergie software e hardware e grazie ad esso, sempre a dire di OnePlus, dopo 1 ora di gioco con League of Legends Mobile Game la temperatura massima è di 43° C e il frame rate medio è di 119,8 fps.

In arrivo un nuovo super caricabatterie

OnePlus ha anche annunciato che lancerà il suo primo caricabatterie rapido a doppia porta da 100 W, accessorio che supporta il protocollo di ricarica rapida fino a 65 W PD e può contare su un’interfaccia USB-A + Type-C, grazie alla quale gli utenti potranno sfruttare contemporaneamente entrambe le porte.

Grazie a questo accessorio sarà possibile ricaricare smartphone, tablet, notebook e altri dispositivi compatibili e, per quanto riguarda OnePlus 11, tale device dovrebbe essere ricaricato completamente in circa 25 minuti (fino al 50% in 10 minuti).

Appuntamento al 4 gennaio per la presentazione ufficiale.

OnePlus 11 sarà anche il primo dispositivo del settore a supportare la protezione della ricarica a lungo termine e l’invecchiamento della velocità di ricarica della batteria.

Inoltre, il nuovo smartphone di OnePlus supporterà pure il rilevamento in tempo reale dello stato della batteria (ciò grazie a 13 sensori e a un chip di gestione della batteria appositamente personalizzato).