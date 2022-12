Xiaomi si appresta a concludere l’anno con il piede giusto: proprio negli scorsi giorni vi abbiamo parlato del neo arrivato Redmi Note 12 Pro Speed Edition, versione speciale del Redmi Note 12 Pro, e della presentazione ufficiale (In Cina) della nuova lineup di Redmi K60, dispositivi di fascia alta del brand cinese. Ebbene, a pochi giorni di distanza da queste novità, il colosso ha deciso di rivolgere le proprie attenzioni al settore entry level del mercato svelando il Redmi 12C, uno smartphone economico che punta a dire la sua nel comparto fotografico.

Redmi 12C è ufficiale: ecco le specifiche tecniche

Per quanto concerna la qualità costruttiva, il Redmi 12C sfoggia un design standard per i canoni del brand: è realizzato in policarbonato ma sfoggia una texture antiscivolo a bande diagonali che offre un elemento estetico che lo differenzia rispetto alla concorrenza nella categoria. Redmi 12C può contare su un display OLED da 6,71 pollici di diagonale con risoluzione HD+ – di certo non il suo punto forte – il quale integra il sensore per la fotocamera anteriore da 5 MP racchiusa nel foro a goccia.

La scheda tecnica del dispositivo ruota intorno alla presenza del sensore primario posteriore da 50 Megapixel (un sensore Sony di cui non si sanno ulteriori dettagli), una rarità per gli smartphone di questa fascia di prezzo, coadiuvato dal sensore secondario sul quale il brand non ha svelato molto ma è lecito ipotizzare che si tratti di un sensore di profondità.

Redmi 12C verrà mosso da un SoC Mediatek Helio G85 supportato da due configurazioni di RAM (4/6 GB) e di memoria interna (64/128 GB) e alimentato da una capiente batteria da 5000 mAh che non potrà contare sul supporto alla ricarica rapida.

Oltre alla texture nonché al design della cover posteriore, il nuovo smartphone economico del colosso cinese non passa inosservato anche in virtù della curiosa scelta di posizionamento del sensore per la lettura delle impronte digitali: collocato all’interno del modulo fotografico al di sotto della scritta del brand. Una scelta che per adesso rappresenta un unicum nel settore; sarà interessante osservare in che modo verrà accolta dal pubblico e se qualche altro brand deciderà di emularla.

Per quanto riguarda le altre specifiche, segnaliamo anche la presenza del jack audio per le cuffie e lo slot dedicato alle microSD con possibilità di espandere la memoria fino a 512 GB. Tra le noti dolenti menzioniamo l’assenza del supporto al 5G e la presenza di una porta microUSB per la ricarica: una tecnologia che avremmo preferito lasciare nel 2022.

Prezzi e disponibilità

Le caratteristiche, alcuni delle quali anacronistiche, delineano l’identikit di uno smartphone di fascia bassa giustificato però dal prezzo di partenza in Cina: 699 Yuan (95 euro al cambio attuale) per la variante 4/64 GB fino ad arrivare agli 899 yuan cinesi (circa 120 euro) per la configurazione da 6/128 GB.

Redmi 12C debutterà sul mercato cinese il 1 gennaio 2023 in quattro colorazioni (nera, blu, verde e viola). Attualmente non sono stati forniti dettagli riguardo una possibile commercializzazione in altri Paesi ma vi terremo aggiornati qualora dovessero esserci ulteriori informazioni.

