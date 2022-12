Le offerte sugli smartphone Google scarseggiano sempre, ancor di più sui modelli più recenti ovvero Google Pixel 7 e Google Pixel 7 Pro. Come un fulmine a ciel sereno, in chiusura di questo 2022, ecco arrivare una super offerta per la versione più carrozzata dei due. Si tratta di oltre 100 euro di sconto con disponibilità immediata alla spedizione, non scontata in questi tempi di scarsità di chip.

Google Pixel 7 Pro scontato di circa 108 euro

Google Pixel 7 Pro è un acquisto sicuro sotto diversi aspetti: è tecnologicamente avanzato, è realizzato da chi il sistema operativo Android lo sviluppa, riceve quindi aggiornamenti frequenti e immediatamente dopo il rilascio e ha un comparto fotografico di livello. È uno smartphone che soddisfa un po’ le esigenze di tutti e coniuga questa versatilità con un design diverso dal solito.

Ecco una sintesi delle specifiche tecniche di Google Pixel 7 Pro:

display AMOLED LTPO da 6,7 pollici con risoluzione QHD+ e frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz

processore Google Tensor G2 con chip per la sicurezza Titan

12 GB di RAM LPDDR5X

128 GB o 256 GB di memoria di archiviazione

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel, sensore ultra grandangolare da 12 megapixel e teleobiettivo da 48 megapixel

fotocamera frontale da 11 megapixel

connettività 5G dual SIM, Wi-Fi 6 dual band, NFC, GPS, Bluetooth 5.3, USB Type-C 3.1

batteria da 5.000 mAh (con supporto alla ricarica rapida via cavo a 23 W e alla ricarica wireless)

Per venire al dunque, Google Pixel 7 Pro è disponibile in offerta su Amazon al prezzo di 791,43 euro invece di 899 euro, un ottimo prezzo soprattutto considerando che dopo il periodo natalizio, in genere, i prezzi sono sempre destinati a salire. L’offerta è disponibile solo sulla colorazione Black, per la versione White sono necessari circa 40 euro in più.

Acquista Google Pixel 7 Pro a 791,43 euro invece di 899 euro

Aggiornamento ore 16.07: il prezzo è stato rialzato a 836 euro.