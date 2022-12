I vari produttori del panorama Android continuano ad aggiornare i propri dispositivi supportati ad Android 13, la più recente release del robottino verde. Da poche ore, questo importante aggiornamento è in distribuzione su OnePlus Nord CE 2 Lite 5G, smartphone lanciato dal produttore cinese nell’aprile del 2022 con a bordo Android 12.

Come accade praticamente ogni giorno, inoltre, vi raccontiamo degli ennesimi dispositivi di casa Samsung che vengono aggiornati ad Android 13 in accoppiata con la One UI 5: nel menu di oggi troviamo gli smartphone Samsung Galaxy A13 4G (in versione con il MediaTek Helio G80) e il Galaxy XCover Pro, nonché il tablet Samsung Galaxy Tab A7 Lite. Scopriamo tutti i dettagli di questi nuovi aggiornamenti software.

OnePlus Nord CE 2 Lite riceve Android 13 e la OxygenOS 13

Alla fine del mese di novembre, il produttore cinese OnePlus (che nel frattempo ha stretto ulteriormente la collaborazione strategica con OPPO) ha confermato che i suoi dispositivi di punta che verranno rilasciati nel 2023, riceveranno quattro major update di Android e cinque anni di patch di sicurezza con cadenza regolare.

Se per il futuro (almeno dei top gamma), questa è una buona notizia, per i dispositivi a catalogo, specie i medio e base-gamma, le cose potrebbero non migliorare. Poco male, comunque, perché l’aggiornamento ad Android 13 si sta diffondendo abbastanza velocemente nella gamma OnePlus e oggi ha iniziato a raggiungere il OnePlus Nord CE 2 Lite 5G, smartphone lanciato ad aprile 2022 con a bordo la OxygenOS 12 basata su Android 12.

Tramite un pacchetto OTA da 4,5 GB che porta il numero di versione alla CPH2381_11_C.25, lo smartphone riceve Android 13 (con patch di dicembre) personalizzato con la OxygenOS 13, interfaccia pervasa dal nuovo Aquamorphic Design e che migliora il software per quanto concerne privacy, prestazioni e molto altro, avvicinando ulteriormente l’esperienza utente a quella offerta dalla ColorOS di OPPO. È, in generale, lo stesso aggiornamento ricevuto recentemente dagli altri dispositivi del produttore cinese.

Come segnalato sul forum della community OnePlus, al momento l’aggiornamento sembra disponibile unicamente in India ma dovrebbe essere presto esteso per le versioni dello smartphone destinate ai mercati globali.

Samsung aggiorna Galaxy A13 4G (MediaTek), Galaxy XCover Pro e Galaxy Tab A7 Lite ad Android 13

Samsung continua ad aggiornare l’aggiornabile, continuando con il rilascio giornaliero della nuova One UI 5 basata su Android 13 su tutti i dispositivi supportati. Oggi è il turno di Samsung Galaxy A13 4G (nella versione con SoC MediaTek), di Samsung Galaxy XCover Pro (in Nord America) e del tablet Samsung Galaxy Tab A7 Lite. Facciamo ordine e vediamo i dettagli dei singoli aggiornamenti.

Samsung Galaxy A13 4G (MediaTek)

Dopo avere implementato la versione stabile della One UI 5 basata su Android 13 sul Galaxy A13 4G in versione con SoC Exynos, il produttore sudcoreano sta estendendo l’aggiornamento anche al Galaxy A13 4G con SoC MediaTek: nello specifico, il nuovo firmware è il A137FXXU1BVL1 e porta con sé le patch di sicurezza aggiornate al mese di novembre 2022. L’aggiornamento è in fase di rilascio graduale in Europa.

Dopo aver ricevuto l’aggiornamento ad Android 13 in Europa, lo smartphone rugged Samsung Galaxy XCover Pro sta iniziando a ricevere il nuovo aggiornamento alla One UI 5 anche in Nord America: nello specifico, Samsung sta rilasciando il firmware G715U1UEUFDVKA agli utenti statunitensi e il firmware G715WVLUAEVK9 agli utenti canadesi.

Lanciato a metà del 2021 con a bordo la One UI 3 basata su Android 11 e poi aggiornato con la One UI 4 basata su Android 12, il tablet di fascia bassa Samsung Galaxy Tab A7 Lite sta iniziando a ricevere il nuovo aggiornamento alla One UI Core 5 basata su Android 13, aggiornamento significativo per il tablet che guadagna tutte le nuove ottimizzazioni e potenzialità per tablet introdotte nel sistema operativo del robottino verde. L’aggiornamento include il firmware T200ZCU1CVL5 con le patch di sicurezza di novembre 2022 ed è attualmente in fase di rilascio in alcuni paesi asiatici come Cina, Hong Kong e Taiwan; presto dovrebbe arrivare anche in Europa.

Nel frattempo, voci di corridoio lasciano intendere che presto verrà rilasciata la One UI 5.1, ennesimo affinamento di un’interfaccia sempre più completa: il debutto della nuova versione è atteso in contemporanea con l’arrivo dei nuovi Samsung Galaxy S23 nel primo trimestre del 2023; allora, partirà un nuovo ciclo infinito di aggiornamenti per il colosso sudcoreano.

Come effettuare l’aggiornamento sui dispositivi OnePlus e Samsung

Per aggiornare via OTA il OnePlus Nord CE 2 Lite 5G è sufficiente seguire il percorso “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software”, verificare la presenza dell’aggiornamento ed installarlo.

Per aggiornare, invece, i Samsung Galaxy A13 4G (MediaTek), sul Galaxy XCover Pro e sul Galaxy Tab A7 Lite, sarà necessario recarsi nelle impostazioni di sistema e poi seguire il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“.

Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto l’aggiornamento, non preoccupatevi, potete sempre riprovare dopo qualche ora o giorno: gli aggiornamenti, infatti, sono rilasciati in forma graduale e potrebbero perdere del tempo prima di essere disponibili su tutti i dispositivi coinvolti.

