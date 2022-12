Samsung sta procedendo molto rapidamente con la distribuzione di Android 13 con la One UI 5.0, che ha già raggiunto tantissimi modelli di smartphone e tablet Samsung Galaxy. Lo sviluppo però non si ferma, e dando uno sguardo al 2023 potremmo vedere una One UI 5.1 a breve, probabilmente entro il primo trimestre dell’anno prossimo insieme alla serie Samsung Galaxy S23. Mentre aspettiamo, vediamo cosa aspettarci dalla nuova release e quali modelli dovrebbero riceverla.

One UI 5.1 in arrivo con la serie Samsung Galaxy S23

Se tutto andrà come in passato, con l’uscita della serie Samsung Galaxy S23 arriverà la One UI 5.1, che costituirà un ulteriore affinamento della versione 5.0, che ha debuttato lo scorso ottobre sui Galaxy S22. La nuova release sarà ovviamente ancora basata su Android 13 (Android 14 potrebbe debuttare in Developer Preview verso l’inizio della primavera, o anche prima) e introdurrà qualche novità a livello di funzioni. Alcune di queste potrebbero essere esclusive della serie di flagship 2023, soprattutto se legate all’hardware, ma la maggior parte arriverà sui modelli già in commercio attraverso un aggiornamento software.

Per ora non abbiamo indicazioni riguardanti le novità che saranno introdotte con la One UI 5.1, nonostante questa sia già stata citata in un comunicato dello scorso ottobre. Alcune probabilmente toccheranno il comparto fotografico, grazie al quale la serie Galaxy S23 vorrà sicuramente provare a stupire (soprattutto Galaxy S23 Ultra).

Quali modelli Samsung Galaxy riceveranno la One UI 5.1

Avere una lista precisa dei modelli di smartphone e tablet Samsung Galaxy che riceveranno la One UI 5.1 è impossibile in questo momento. Sicuramente il produttore fornirà informazioni dettagliate sulla distribuzione, ma solo dopo il lancio della serie Galaxy S23, che dovrebbe avvenire entro il primo trimestre 2023 (forse a inizio febbraio). Possiamo però fare delle ipotesi basandoci sui precedenti da parte della casa di Seoul e sulle promesse relative al supporto software.

La lista sarà probabilmente lunga: al suo interno possiamo includere la maggior parte degli smartphone lanciati tra il 2021 e il 2022, soprattutto i flagship e i dispositivi di fascia media più apprezzati come i vari Galaxy A52, Galaxy A53 5G, Galaxy A72 e Galaxy A73 5G. Visto il lungo supporto software garantito dal produttore, è probabile che anche alcuni dei principali device lanciati nel 2020 (e forse anche qualcosa prima) possano accogliere la One UI 5.1 come “affinamento” e aggiornamento finale (per diversi modelli, come la serie Samsung Galaxy S20, la One UI 5.0 costituirebbe già il terzo major update).

Insomma, ci aspettiamo che gli smartphone e i tablet di fascia alta e media a partire da Galaxy S20 in avanti possano ricevere l’aggiornamento alla One UI 5.1 nei mesi successivi al lancio di Galaxy S23. Per il momento non ci sono informazioni ufficiali da parte di Samsung, ma continuate a seguirci perché vi terremo al corrente degli sviluppi. Vi aspettate di vedere la One UI 5.1 sul vostro smartphone o tablet Android?

