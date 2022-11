Negli ultimi anni ci sono state non poche lamentele da parte dei proprietari di smartphone OnePlus per via della cadenza di aggiornamenti software, ma ora l’azienda ha annunciato che intende migliorare su questo fronte.

Durante il forum OxygenOS Open Ears a Londra, il responsabile dei prodotti software di OnePlus Gary Chen ha confermato che OxygenOS 13.1 verrà lanciata nella prima metà del 2023 e che l’azienda sta già lavorando ai futuri aggiornamenti di OxygenOS, probabilmente riferendosi alla OxygenOS 14 basata su Android 14.

Tuttavia la novità più rilevante della sessione riguarda il fatto che OnePlus ha confermato che i suoi dispositivi di punta che verranno rilasciati nel 2023 riceveranno quattro importanti aggiornamenti del sistema operativo Android e cinque anni di patch di sicurezza con cadenza regolare.

Dal 2023 OnePlus offrirà quattro importanti aggiornamenti Android e cinque anni di patch regolari per tutti i flagship

L’ampliamento della politica di aggiornamento per i prossimi dispositivi di punta OnePlus aiuterà senza dubbio a calmare le frustrazioni dei fan di lunga data, tuttavia Chen ha confermato che verrà comunque rispettata una cadenza di aggiornamento bimestrale durante l’invio di patch di sicurezza mensili ai dispositivi OnePlus.

Purtroppo il portavoce non non ha citato i dispositivi OnePlus esistenti e nemmeno quelli della serie Nord più economica quando parlava della nuova politica dell’azienda in merito agli aggiornamenti software.

Leggi anche: Migliori smartphone OnePlus, ecco quali scegliere di Novembre 2022