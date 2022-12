Tra le prime novità del 2023 per il mercato smartphone ci sarà anche il debutto del nuovo OnePlus 11. Il nuovo top di gamma di casa OnePlus, che almeno inizialmente non arriverà sul mercato in una variante Pro, sarà svelato ufficialmente nel corso del prossimo mese di febbraio, in India. Successivamente, lo smartphone arriverà anche in Europa dove le vendite potrebbero partire entro la fine del primo trimestre o al massimo nel corso del secondo trimestre del 2023.

In attesa del debutto ufficiale, il nuovo OnePlus 11 si mostra in una serie di immagini ufficiali che ci confermano, in via praticamente definitiva, il design e le due colorazioni della scocca che saranno disponibili in fase di lancio. Nel frattempo, gli ultimi rumor delineano, in modo sempre più preciso, la scheda tecnica del nuovo smartphone di casa OnePlus. Vediamo tutti i dettagli in merito:

OnePlus 11 non ha più segreti: le prime immagini ufficiali confermano il design

Il nuovo OnePlus 11 arriverà sul mercato in due varianti, una tradizionale Black ed una più particolare Green, colore sempre più utilizzato da OnePlus che ha scelto due diverse tonalità di verde per i top di gamma del 2022, il OnePlus 10 Pro ed il OnePlus 10T. Confermato anche il design dello smartphone che proporrà un modulo circolare per le fotocamere posteriori con tre sensori ed un flash LED all’interno. Non mancherà il brand Hasselblad posizionato al centro del modulo delle fotocamere.

Questa soluzione di design appare un’evoluzione e non certo una rivoluzione rispetto alle proposte di OnePlus per la sua fascia alta nel 2022. Il nuovo smartphone, in ogni caso, potrebbe arrivare sul mercato anche in altre colorazioni. Ad oggi, infatti, non possiamo escludere il lancio di una terza variante cromatica, riservata ad alcuni mercati o programmata per un debutto posticipato di qualche mese rispetto all’effettiva presentazione del nuovo OnePlus 11.

C’è anche un primo breve video teaser sul nuovo smartphone di casa OnePlus:

Le specifiche tecniche del nuovo OnePlus 11

Sul nuovo OnePlus 11 c’è tanto da dire anche per quanto riguarda le specifiche tecniche. Il nuovo top di gamma sarà il primo smartphone di OnePlus a poter contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Il passo in avanti in termini di prestazioni sarà, quindi, notevole e permetterà al dispositivo di sfidare ad armi pari altri top di gamma in arrivo sul mercato nel corso dei prossimi mesi. Il SoC sarà supportato, come da tradizione, da varie combinazioni di RAM e storage.

In arrivo dovrebbero esserci varianti da 12 GB e 16 GB di RAM LPDDR5X. Per quanto riguarda la memoria interna, che utilizzerà moduli UFS 4.0, il nuovo OnePlus dovrebbe poter contare su moduli da 256 GB o 512 GB. Stando alle ultime informazioni, quindi, non dovrebbe essere disponibile un taglio base da 128 GB. In questo caso, però, non possiamo escludere l’arrivo di una variante di questo tipo, almeno in alcuni mercati.

Tra le specifiche tecniche del nuovo OnePlus 11 ci sarà spazio anche per un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate di 120 Hz. Per quanto riguarda il comparto fotografico, invece, è prevista la presenza di una tripla camera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel affiancato da un sensore ultra-grandangolare da 48 Megapixel e da un sensore teleobiettivo da 32 Megapixel. Al momento, non sono ancora note tutte le specifiche dei sensori fotografici dello smartphone. La camera anteriore sarà da 16 Megapixel.

A completare la scheda tecnica del nuovo smartphone di casa OnePlus troveremo una batteria da 4.780 mAh, composta da un sistema dual cell da 2.435 mAh. Da segnalare la presenza del supporto alla ricarica rapida da 100 W (che rappresenta un passo indietro rispetto ai 150 W introdotti con il 10T da OnePlus). Per ora, non ci sono informazioni in merito alla presenza della ricarica wireless. Lato software, il nuovo smartphone di OnePlus arriverà sul mercato con Android 13 e con un notevole supporto software.

OnePlus, ricordiamo, ha annunciato un supporto di lunghissima durata per i prossimi top di gamma. Per saperne di più potete dare un’occhiata al video qui di sotto:

Appuntamento ad inizio febbraio con OnePlus 11 ma per il lancio europeo bisognerà attendere

Il nuovo OnePlus 11 non sembra avere quasi più segreti. Anche la data di presentazione è stata anticipata. OnePlus, infatti, presenterà lo smartphone il prossimo 7 febbraio in Indi 7 febbraio in India. Il lancio commerciale è fissato per le settimane successive. Al momento, però, non ci sono ancora informazioni precise in merito alla data di lancio europea. Lo smartphone potrebbe arrivare sul mercato entro la fine del primo trimestre del 2023 ma sarà necessario attendere ulteriori aggiornamenti sulla questione per saperne di più.

