Man mano che ci avviciniamo al momento del lancio ufficiale di OnePlus 11, in Rete si fanno via via più numerose le apparizioni di questo smartphone e le indiscrezioni che provano ad anticiparci quelle che dovrebbero essere le sue caratteristiche principali.

Nelle scorse ore il produttore cinese ha annunciato che in Cina lo smartphone sarà lanciato prima che in India (Paese per il quale il relativo evento è in programma per il 7 febbraio), confermando di avere organizzato un apposito appuntamento per mercoledì 4 gennaio 2023.

OnePlus 11 sta per arrivare in Cina

Ebbene sì, tra una decina di giorni potremo scoprire finalmente quali saranno le caratteristiche dell’atteso nuovo smartphone di punta dell’offerta di OnePlus, device che se la dovrà vedere con i vari modelli top di gamma della concorrenza, a partire da quelli della serie Samsung Galaxy S23.

Nell’annunciare la data di presentazione, il produttore cinese ha anche confermato alcune indiscrezioni relative alla memoria: OnePlus 11, infatti, potrà contare su 12 GB o 16 GB di RAM LPDDR5X e su fino a 512 GB di memoria di archiviazione (con lo standard UFS 4.0).

E sempre nelle scorse ore lo smartphone è apparso in due nuove foto dal vivo che ci permettono di osservare quello che sarà il suo design sia frontalmente (ove l’ampio display avrà un foro per la fotocamera) che per la parte posteriore, che sarà caratterizzata da un comparto fotografico di forma circolare e di dimensioni decisamente generose nell’angolo in alto a sinistra:

La probabile scheda tecnica

Stando alle varie anticipazioni che si sono succedute sino a questo momento, OnePlus 11 dovrebbe poter contare su un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione QHD+ (3.216 x 1.440 pixel), supporto HDR10+ e refresh rate fino a 120 Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 12 GB o 16 GB di RAM e 256 GB o 512 GB di memoria di archiviazione.

Il comparto imaging, realizzato in collaborazione con il popolare brand Hasselblad, dovrebbe poter fare affidamento su una tripla fotocamera posteriore, con un sensore primario da 50 megapixel, accompagnato da un sensore da 48 megapixel (probabilmente con ottica ultra grandangolare) e da uno da 32 megapixel.

Tra le altre caratteristiche non dovrebbero mancare una batteria con supporto alla ricarica rapida a 100 W e l’interfaccia personalizzata OxygenOS basata su Android 13.

A questo punto il conto alla rovescia è ormai partito.

