Il 2022 volge ormai al termine e i principali operatori telefonici stanno adeguando le rispettive offerte per rispettare le norme imposte dall’Unione Europea per quanto riguarda il roaming e nelle scorse ore è arrivato anche il turno di ho. Mobile.

In particolare, così come già è avvenuto per altri operatori telefonici, anche ho. Mobile ha provveduto ad aumentare il limite dei Giga che gli utenti potranno sfruttare in roaming e a ridurre il costo extrasoglia.

Si ricorda, infatti, che a parttire dall’1 gennaio 2023 la nuova formula da usare per calcolare il traffico dati disponibile in roaming nell’Unione Europa è la seguente: Volume di GB = [importo della propria spesa mensile (IVA esclusa) / 1,80] x 2.

Come cambiano le offerte di ho. Mobile in fatto di roaming UE

Stando a quanto è possibile apprendere sia dal sito dell’operatore telefonico che dalla sua applicazione mobile, in virtù del nuovo adeguamento i clienti ho. Mobile potranno usufruire di un pacchetto di traffico dati in roaming nei Paesi membri dell’Unione Europea che va da un minimo di 0,5 Giga fino a un massimo di 18,3 Giga ogni mese (a seconda dell’offerta sottoscritta).

Questi saranno i pacchetti di traffico dati inclusi nelle varie offerte di ho. Mobile per i prossimi mesi:

ho. 6.99 50 Giga -> 6,4 Giga al mese

ho. 6.99 100 Giga -> 6,4 Giga al mese

ho. 7.99 150 Giga -> 7,3 Giga al mese

ho. 8.99 150 Giga -> 8,2 Giga al mese

ho. 9.99 200 Giga -> 9,1 Giga al mese

ho. 11.99 50 Giga -> 11 Giga al mese

ho. 12.99 100 Giga -> 11,9 Giga al mese

ho. 13.99 150 Giga -> 12,8 Giga al mese

ho. 19.99 200 Giga -> 18,3 Giga al mese

L’offerta con 0,5 Giga di traffico dati al mese è invece quella chiamata Internet ho. Things e dedicata ai dispositivi IoT.

Il costo del traffico dati in roaming UE effettuato extrasoglia diventa pari 0,002 euro per Megabyte (pari a 2,20 euro per Giga).

Nessuna novità, invece, per quanto riguarda le chiamate e gli SMS verso numeri in Italia e in Unione Europea, per cui sono previste le medesime condizioni nazionali.

Potete trovare tutte le offerte di ho. Mobile seguendo questo link.

