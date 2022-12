Amazon annuncia la disponibilità del protocollo Matter in Italia: i possessori di dispositivi intelligenti della serie Amazon Echo e dei sistemi mesh eero potranno dunque sfruttare il nuovo protocollo di interoperabilità per la smart home per la gestione di lampadine, prese e interruttori tramite configurazione Android. Scopriamo insieme i dettagli di lancio e i dispositivi compatibili.

Sono già 17 i dispositivi Amazon Echo che funzionano con Matter

Prosegue l’espansione di Matter, lo standard aperto pensato per far convergere i prodotti e gli ecosistemi della smart home in un unico protocollo. Grazie a Matter è possibile collegare tra loro dispositivi appartenenti a ecosistemi diversi, anche di produttori diversi, aumentando di conseguenza compatibilità, semplicità d’uso e interoperabilità fra prodotti, con benefici sia per gli utenti finali sia per i produttori. Presentato ufficialmente nel mese di novembre 2022, Matter ha fatto il suo esordio ufficiale settimana scorsa e ha raggiunto Android e i prodotti Google Nest una manciata di giorni fa.

Come membro fondatore del protocollo, Amazon sta supportando l’integrazione di Matter su più di 100 milioni di dispositivi nel mondo, attraverso i 30 modelli di device Echo e eero. Si tratta di un passo ulteriore per rendere la casa intelligente più interoperabile e semplice da sfruttare. Al momento sono già compatibili ben 17 modelli della linea Echo, ossia:

Echo Dot (5a gen)

Echo Dot (5a gen) con orologio

Echo (4a gen)

Echo Dot (3a gen, 2018)

Echo Studio

Echo Show 8 (2a gen, 2021)

Echo Show 10 (3a gen)

Echo Show 5 (2a gen, 2021)

Echo Show 15

Echo Dot (3a gen) con orologio

Echo Dot (4a gen) con orologio

Echo Show 5

Echo (v3)

Echo Dot (4a gen)

Echo Input

Echo Flex

Echo Show 8

Per il momento Amazon si è concentrata su Android, ma all’inizio del 2023 il supporto Matter arriverà per iOS, Thread, altre tipologie di dispositivi e la restante parte dei modelli delle serie Echo ed eero. Ulteriori dettagli arriveranno nel corso del CES, che si terrà a Las Vegas come di consueto all’inizio di gennaio.

