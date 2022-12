Ci sono grandi aspettative per il prossimo smartphone di punta di OnePlus che secondo una nuova indiscrezione sarebbe in arrivo il primo trimestre del 2023.

OnePlus 11 è stato finora protagonista di numerose fughe di notizie, ma quella di oggi mostra il dispositivo tramite delle immagini che sarebbero trapelate dal materiale di stampa ufficiale.

Ecco il design posteriore e laterale di OnePlus 11

Il noto e affidabile informatore OnLeaks ha condivoso dei render di OnePlus 11 in due versioni di colore nero e verde simili a quelle di OnePlus 10 Pro.

Le tre fotocamere posteriori e il flash appaiono disposti in una griglia quadrata all’interno di un grande modulo circolare con il marchio Hasselblad al centro. Parte del modulo della fotocamera si fonde con il lato destro dello smartphone conferendo al dispositivo uno stile unico. In più è possibile notare il ritorno dell’alert slider, il selettore a tre vie per la disattivazione dell’audio.

Il leaker menziona quelle che sarebbero le specifiche generali di OnePlus 11, ossia un display QHD+ AMOLED da 6,7 pollici, il SoC Qualcomm Smapdragon 8 Gen 2, fino a 16 GB di RAM, sensore principale da 50 MP, obiettivo ultrawide da 48 MP e fotocamera da 32 MP con zoom 2x, fotocamera frontale da 16 MP, batteria da 5.000 mAh con ricarica cablata da 100 W.

La presenza del chipset Snapdragon 8 Gen 2 e fino a 16 GB di RAM rendono l’idea di come OnePlus 11 sarebbe pronto ad approdare sul mercato come uno smartphone dalle prestazioni decisamente elevate e con una velocità di ricarica tra le più veloci in circolazione.

I dubbi riguardano il comparto fotografico, poiché nonostante un massiccio investimento e una partnership con il rinomato marchio Hasselblad, gli smartphone OnePlus non si sono mai guadagnati la reputazione di “camera phone” e di solito sono classificati un gradino sotto rispetto ai dispositivi Google Pixel, ai top di gamma Samsung e agli iPhone.

