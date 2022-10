La crittografia end-to-end è stata aggiunta per la prima volta all’esperienza RCS di Google Messaggi alla fine del 2020, ma non era disponibile per le chat di gruppo. All’inizio di quest’anno Google ha confermato che la crittografia sarebbe stata introdotta in una beta aperta entro la fine dell’anno e ora sembrano esserci i primi segnali.

La crittografia end-to-end sembra in fase di test nelle chat di gruppo di Google Messaggi

In una chat di gruppo di grandi dimensioni su Reddit, composta da utenti sia di Google Messaggi che di Samsung Messaggi RCS, è recentemente arrivato un messaggio che diceva che era crittografato.

Un utente ha scoperto che la crittografia end-to-end in una chat di gruppo era abilitata tramite Google Messaggi, quindi le chat di gruppo RCS sarebbero state apparentemente crittografate, tuttavia la crittografia deve essere disponibile e abilitata per tutti i partecipanti. Un menu di debug mostra se la crittografia end-to-end è abilitata sul proprio dispositivo per le chat di gruppo, ma non c’è un modo per forzarla.

La nuova icona di Google Messaggi è ora disponibile sul Web

La scorsa settimana Google ha annunciato nuove icone per le sue app di comunicazione su Android. La nuova icona di Google Messaggi è ora disponibile sul Web con una nuova animazione che inizia con un piccolo cerchio azzurro che poi si espande in una bolla di messaggistica. Tuttavia l’animazione appare solo dopo che l’utente ha scelto l’opzione “Ricorda questo computer”.