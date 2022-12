Giornata di aggiornamenti importanti anche quella di oggi, almeno per quanto riguarda Samsung. Il produttore sud-coreano sta procedendo spedito con il rilascio di Android 13 e One UI 5.0, senza dimenticarsi le patch di sicurezza più recenti. Si aggiornano oggi all’ultima distribuzione del robottino gli smartphone Samsung Galaxy A71 5G, Samsung Galaxy A51, Samsung Galaxy A03s e il tablet Samsung Galaxy Tab S7 FE, mentre ricevono correzioni di sicurezza Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy A52 e i tablet della serie Samsung Galaxy Tab S8. Scopriamo tutte le novità in arrivo.

Novità aggiornamenti Android 13 Samsung Galaxy A71 5G, Galaxy A51 e Galaxy A03s

Partiamo dagli aggiornamenti più importanti perché Samsung Galaxy A71 5G, Galaxy A51 e Galaxy A03s stanno ricevendo Android 13 con la One UI 5. Il primo segue a distanza di qualche giorno il fratello 4G e accoglie il firmware A716BXXU6EVL2, in distribuzione a partire dagli Emirati Arabi Uniti. Il secondo sta ricevendo la versione A515FXXU5GVK6 in Europa, che richiede un download di circa 1,7 GB e che integra le patch di sicurezza di ottobre 2022. Galaxy A03s avrebbe inizialmente dovuto ricevere l’aggiornamento solo a febbraio 2023, ma nell’ultima roadmap le tempistiche sono state accorciate ed evidentemente rispettate: lo smartphone si sta aggiornando a partire dalla Serbia con la One UI Core 5 (firmware A037GXXU2CVK7), una versione leggermente alleggerita del sistema operativo.

Le novità sono bene o male le stesse per i tre smartphone: oltre a un rinnovamento generale del sistema, troviamo nuove possibilità di personalizzazione (grazie a tavolozze dei colori più complete, temi dinamici con nuove icone più ampie), nuove animazioni ed effetti di transizione, nuovi effetti di sfocatura sullo sfondo, nuovi stili per l’orologio (per la schermata di blocco e non solo), nuove impostazioni per la scelta degli sfondi, schermate del chiamante personalizzabili, routine più avanzate, Modalità Sonno, widget impilabili, nuove gesture per il multitasking e la modalità schermo diviso, nuovo menu Dispositivi connessi all’interno delle Impostazioni, novità per l’app Fotocamera (filigrane e non solo) e la Galleria, notifiche più ampie, nuovo pop-up per le chiamate in arrivo e tanto altro.

Novità aggiornamento Android 13 Samsung Galaxy Tab S7 FE

Si aggiorna ad Android 13 e One UI 5.0 anche il tablet Samsung Galaxy Tab S7 FE: si parte dal Regno Unito con il firmware T736BXXU1CVL1, che resta alle patch di sicurezza di novembre 2022. Dovrebbe trattarsi della penultima major release per il dispositivo, che l’anno prossimo dovrebbe accogliere anche Android 14. Le novità sono praticamente le stesse citate qui sopra per gli smartphone, con nuove possibilità di personalizzazione, nuove animazioni, widget impilabili, nuovo menu Dispositivi connessi e così via.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy S22, S22+, S22 Ultra e Galaxy A52

Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra sono stati i primi smartphone del produttore ad aggiornarsi ad Android 13 (a fine ottobre), e stanno ricevendo in queste ore le patch di sicurezza di dicembre 2022. I firmware in distribuzione sono i S90*EXXU2BVKM: in arrivo la correzione a diverse decine di vulnerabilità, alcune delle quali di livello critico (come specificato nel consueto bollettino diffuso dall’azienda).

Aggiornamento simile per Samsung Galaxy A52, che sta accogliendo in alcuni Paesi europei le patch di sicurezza di dicembre 2022 con il firmware A525FXXS4CVK4. Anche qui sono state corrette tante vulnerabilità scovate in questi mesi.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy Tab S8, S8+ e S8 Ultra

Chiudiamo questa carrellata di aggiornamenti con Samsung Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+ e Galaxy Tab S8 Ultra. I tablet stanno ricevendo rispettivamente i firmware X706BXXU3BVL2, X806BXXU3BVL2 e X906BXXU3BVL2 a partire dalle versioni con connettività cellulare, ma siamo sicuri che quelle Wi-Fi seguiranno a ruota. Le novità includono le patch di sicurezza di dicembre 2022 e qualche affinamento per l’update ad Android 13 proposto un mesetto fa, con miglioramenti di stabilità e affidabilità.

Come aggiornare Samsung Galaxy A71 5G, Galaxy A51, Galaxy A03s, Galaxy Tab S7 FE, Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy A52, Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+ e Galaxy Tab S8 Ultra

Per controllare l’arrivo degli aggiornamenti descritti qui sopra sul vostro Samsung Galaxy A71 5G, Galaxy A51, Galaxy A03s, Galaxy Tab S7 FE, Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy A52, Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+ o Galaxy Tab S8 Ultra potete passare dalle impostazioni di sistema. Non dovete fare altro che seguire il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“. In caso di esito negativo, potete sempre riprovare dopo qualche ora o giorno.

Potrebbe interessarti: Recensione Samsung Galaxy A03s