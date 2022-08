Samsung è solita produrre smartphone che offrono un’ottima esperienza d’uso nella fascia media e top di gamma, tuttavia l’azienda coreana non si dimentica di ricoprire anche la fascia bassa del mercato per soddisfare chi ha minori esigenze.

Per questo motivo abbiamo deciso di provare Samsung Galaxy A03S, così da valutare se valga la pena oppure no affidarsi al brand coreano anche per i prodotti più economici. Vediamo come si è comportato nella nostra recensione.

Video recensione di Samsung Galaxy A03s

Design & Ergonomia

Andiamo veloci sul design che di certo non è il punto di forza di questo smartphone: troviamo tre colorazioni tra cui scegliere bianco nero e blu una scocca in plastica chip zigrinata che al tatto non da un senso di solidità e lo fa risultare molto scivoloso. Da tener presente che all’interno della confezione non è presente alcuna cover in silicone quindi bisogna fare attenzione durante l’utilizzo anche a causa delle dimensioni non contenute e il peso di 196 grammi.

Sul fronte è presente un display LCD IPS da 6,5 pollici con una una risoluzione HD+, con una qualità che rispecchia la fasce di prezzo ma con un trattamento oleofobico quasi non presente, infatti rimangono molto facilmente le ditate oltre a non avere nessuna protezione contro urti e graffi.

Nella parte alta è presente il notch a forma di goccia e la capsula auricolare, mentre nella parte inferiore c’è un bordo spesso che stona un po’, non seguendo la geometria dello smartphone, oltre al microfono, all’ingresso Type-C, all’ingresso audio da 3,5 mm per le cuffie e allo speaker mono per la riproduzione dei file multimediali. La qualità di quest’ultimo non sorprende purtroppo: le frequenze basse sono praticamente inesistenti mentre le medie e le alte vengono un po’ impastate.

Quanto concerne invece le chiamate la ricezione è discreta, la capsula auricolare rende l’audio dell’interlocutore piacevole e non fastidiosa mentre quella trasmessa. è presente il sensore di prossimità fisico che non è troppo reattivo ma funziona bene.

In relazione al prezzo invece buona la vibrazione che non risulta troppo rumorosa, neanche troppo secca e secondo noi è leggermente migliore di altri smartphone che si trovano sulla stessa fascia di prezzo.

Dal punto di vista dello sblocco troviamo sensore d’impronte fisico laterale sul tasto di accensione che non è troppo reattivo circa 1 secondo o poco più per sbloccare il telefono e occorre rimanere li con il dito per essere sicuri che sblocca, il tocco rapido diciamo che non funziona sempre bene.

Funzionalità

L’aspetto software di Samsung Galaxy A03s è composto da Android 11 con One UI 3.1. L’interfaccia di samsung sappiamo risultare pesante da far girare diciamo che nell’utilizzo quotidiano occorre avere molta pazienza e l’aspetto fluidità e rapidità non è dei migliori nonostante la fascia di prezzo, anche se dopo aver aperto un’applicazione sullo scroll immediato si presentano dei lag molto fastidiosi ma aspettando qualche istante la situazione migliora leggermente.

Prestazioni

Complice di questi rallentamenti sono anche causati dall’hardware che nel complesso non rende questo smartphone equilibrato dal punto di vista delle performance. Al suo interno è presente un processore Mediatek Helio P35, con GPU IMG PowerVR GE8320, affiancato a 3 GB di RAM e 32 GB di memoria interna, poca espandibile con microSD.

Ho provato a testare Call of Duty con dettagli al massimo e l’esperienza di gioco è discreta, sono presenti a tratti dei rallentamenti e perdite di frame e si sente che la scheda video fa fatica a starci dietro al meglio.

Per il resto Wifi va bene anche il Gps piuttosto preciso ed è presente anche NFC per eseguire i pagamenti contactless.

Fotocamera

Altro punto dove non ci ha lasciato soddisfatti sono le immagini e video che riescono a tirar fuori i sensori di questo smartphone. Troviamo 3 fotocamere sul retro: quella principale è da 13 Mp F 2.2, la macro è da 2 Mp F 2.4 mentre l’ultimo serve a misurare la profondità di campo ed è da 2 Mp F 2.4.

In questa fascia di prezzo è davvero difficile trovare smartphone in grado di fare buone fotografie, sia in ambienti poco illuminati che ben illuminati. Lo stesso discorso vale per le macro anche se il software non è particolarmente ottimizzato per l’effetto sfocatura e per l’auto focus non sempre preciso. D’altronde ci troviamo sulla fascia di prezzo più economica e questo è solitamente un punto di debolezza.

La fotocamera frontale invece è da 5 megapixel e scatta dei selfie a dir poco sufficienti.

Anche lato video nulla di entusiasmante: si può registrare in 1080 a 30 fps ma non c’è alcun tipo di stabilizzazione e la qualità non è molto buona.

Batteria & Autonomia

Dopo aver parlato di foto e video, dove questo smartphone non riesce a distinguersi, parliamo ora del punto di forza ovvero la batteria che è da 5.000 mAh con ricarica a 15W, anche se in confezione è presente un caricatore da 7.75w che ricarica il telefono da 0 a 100 in 2h e 30 minuti. Lato autonomia si fanno senza problemi 2 giorni di utilizzo con uso medio arrivando a sera con il 10% di batteria e devo dire che questo è un ottimo risultato da tenere in considerazione.

In conclusione

Samsung Galaxy A03s è disponibile in Italia con un prezzo di listino di 159€ ma online si può trovare intorno ai 120/130 €. A questa cifra, sul mercato, sono presenti numerosi altri smartphone, alcuni di questi capaci di offrire qualcosa in più nei vari ambiti: ad esempio con soli 10€ in più si trova Samsung Galaxy M12 (recensione) che possiede una fotocamera grandangolare in più, un maggior quantitativo di memoria oltre a un display a 90 Hz di refresh rate.

Resta insomma un’alternativa valida ma solo se lo si trova al di sotto dei 130 Euro.