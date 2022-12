In occasione della presentazione della serie Xiaomi 13 e di altri dispositivi tenutasi ieri, la società ha ufficializzato anche la sua nuova interfaccia Android personalizzata MIUI 14.

Durante l’evento Xiaomi ha dettagliato la disponibilità della MIUI 14 per i suoi smartphone, mentre solo successivamente la società ha rivelato la disponibilità della nuova MIUI per i suoi tablet.

MIUI 14 è in arrivo per Xiaomi Pad 5 Pro 12.5, Pad 5 Pro 5G, Pad5 Pro, Pad 5 e Redmi Pad

Tramite la Xiaomi Community l’azienda ha rivelato che sta ancora lavorando alle versioni per tablet e smartphone pieghevoli della MIUI 14, quindi le build beta settimanali per queste categorie di dispositivi verranno rilasciate in un secondo momento.

Ciononostante Xiaomi ha già dettagliato una tempistica per il rilascio stabile della MIUI 14 per i suoi tablet. Xiaomi Pad 5 Pro 12.5, Pad 5 Pro 5G, Pad5 Pro, Pad 5 e Redmi Pad avranno accesso all’aggiornamento a partire dall’inizio di aprile 2023.

Attualmente Xiaomi 13 e 13 Pro sono gli unici dispositivi con MIUI 14 stabile, ma durante l’evento l’azienda ha rivelato che alcuni smartphone meno recenti riceveranno l’aggiornamento a partire da febbraio 2023, tuttavia il post di annuncio pubblicato sulla community Xiaomi afferma che il lancio inizierà intorno a gennaio 2023.

