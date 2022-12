Non c’è solo l’aggiornamento ad Android 13 nei programmi del team di sviluppatori di Samsung ma anche il rilascio delle patch di sicurezza mensili e nelle scorse ore è stato dato il via ad un nuovo update per gli smartphone della serie Samsung Galaxy S20.

In particolare, a ricevere l’aggiornamento in questione sono i Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+ e Galaxy S20 Ultra commercializzati in Europa, i primi a poter contare sulle patch di sicurezza di dicembre 2022 (rilasciate con un po’ di ritardo rispetto ai programmi del produttore, in quanto al momento l’azienda si sta concentrando sull’aggiornamento ad Android 13).

Si aggiorna la serie Samsung Galaxy S20 con le patch di dicembre

L’aggiornamento appena rilasciato da Samsung, che porta il firmware di questi smartphone alla versione G98xBXXSFGVK7, è già disponibile in gran parte del Vecchio Continente: oltre che nei modelli commercializzati in Italia, infatti, è stato implementato anche in quelli venduti in Austria, Bulgaria, Croazia, Francia, Germania, Grecia, Lussemburgo, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Ungheria e Paesi dell’area Baltica.

Le patch di sicurezza di dicembre 2022 contengono le risoluzioni per 67 vulnerabilità trovate negli smartphone Android e 26 vulnerabilità relative ai telefoni e ai tablet della serie Samsung Galaxy (5 sono contrassegnate come critiche, 63 sono valutate di alta priorità e 12 di priorità moderata). Potete trovare il bollettino pubblicato da Samsung sul sito ufficiale seguendo questo link.

Come procedere all’aggiornamento

Nel momento in cui l’update sarà effettivamente disponibile, sarà lo smartphone ad avvisare l’utente attraverso un’apposita notifica.

I più impazienti, tuttavia, possono procedere ad un controllo manuale della sua disponibilità. Per farlo è sufficiente andare nel menu delle Impostazioni, entrare nella sezione dedicata agli aggiornamenti software e selezionare Scarica e installa.

Non ci resta altro da fare che augurarvi un buon aggiornamento.

Potrebbe interessarti anche: i migliori smartphone di Samsung del mese