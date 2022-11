La distribuzione di Android 13 e della One UI 5 non si ferma, con Samsung che sembra essere davvero decisa a concludere i giochi già entro la fine dell’anno. Quest’oggi tocca a Samsung Galaxy Z Fold4, che riceve l’update in Italia a poche ore di distanza dalla Corea del Sud, ma anche ai tablet Samsung Galaxy Tab S7 e Galaxy Tab S7+ e allo smartphone Samsung Galaxy F62. Vediamo tutti i dettagli.

Novità aggiornamento Android 13 per Samsung Galaxy Z Fold4

Samsung Galaxy Z Fold4 sta ricevendo in Italia l’aggiornamento ad Android 13 con One UI 5. Dopo l’arrivo per gli utenti che hanno partecipato al programma beta e per quelli coreani, l’ultima distribuzione del robottino fa capolino sugli smartphone pieghevoli degli utenti italiani ed europei con il firmware F936BXXU1BVK3, che richiede un download di quasi 3 GB.

Le novità per la One UI sono ovviamente tantissime e comprendono un generale rinnovamento del sistema, possibilità di personalizzazione più avanzate (con tavolozze dei colori più complete, temi dinamici con icone più grandi, contrasti e sfumature migliorati), nuove animazioni ed effetti di transizione, nuovi effetti di sfocatura sullo sfondo del pannello rapido, della home e dell’intero sistema, nuovi stili per l’orologio (per la schermata di blocco e non solo), nuove impostazioni per la scelta degli sfondi, schermate del chiamante personalizzabili, routine più avanzate, Modalità Sonno, widget impilabili, nuove gesture per il multitasking e lo split screen, nuovo menu Dispositivi connessi all’interno delle Impostazioni, novità per l’app Fotocamera e la Galleria, notifiche più ampie, nuovo pop-up per le chiamate in arrivo e molto altro. In più sono state integrate le patch di sicurezza di novembre 2022.

Novità aggiornamento Android 13 per Samsung Galaxy Tab S7 e Galaxy Tab S7+

È tempo di Android 13 e One UI 5 anche per Samsung Galaxy Tab S7 e Galaxy Tab S7+, tra gli ultimi prodotti inizialmente designati per ricevere l’update entro il mese di novembre. Il download dei firmware XXU2DVK3 richiede quasi 2 GB e riguarda sia i modelli con connettività Wi-Fi sia quelli 5G, anche in Italia. Le novità sono parecchie anche in questo caso e vanno a rinfrescare il sistema con animazioni più curate e fluide, maggiori possibilità di personalizzazione, widget impilabili, nuove gesture per il multischermo e il multitasking, il menu Dispositivi connessi nelle impostazioni e tanto tanto altro. In più sono state aggiunte le patch di sicurezza di novembre 2022.

Per ora si fa attendere Samsung Galaxy S7 FE, ma visto il ritmo tenuto dal produttore non saremmo sorpresi di veder partire il rollout nel giro di qualche ora.

Novità aggiornamento Android 13 per Samsung Galaxy F62

Gli aggiornamenti ad Android 13 con One UI 5 di Samsung di oggi non sono ancora finiti: anche Samsung Galaxy F62 sta ricevendo la più recente distribuzione del robottino. Lo smartphone commercializzato in India sta accogliendo il firmware E625FDDU2CVK2 con le patch di sicurezza di novembre 2022 e tutte le novità già descritte più su, che comprendono nuove animazioni, maggiore personalizzazione, widget impilabili e così via.

Come aggiornare Samsung Galaxy Z Fold4, Galaxy Tab S7, Galaxy Tab S7+ e Galaxy F62 ad Android 13

Gli aggiornamenti per Samsung Galaxy Z Fold4, Samsung Galaxy Tab S7 e Galaxy Tab S7+ riguardano anche l’Italia, mentre Galaxy F62 è un prodotto che da noi non è stato commercializzato. In ogni caso potete scaricare via OTA e installare l’update ad Android 13 passando dalle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“. Se la ricerca dovesse dare esito negativo basterebbe riprovare dopo qualche ora.

Potrebbe interessarti: Recensione Samsung Galaxy A33 5G