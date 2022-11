Samsung è senza dubbio uno dei produttori più attenti alla questione aggiornamenti e bisogna riconoscere al suo team di sviluppatori il merito di essersi messo duramente al lavoro per riuscire a rilasciare Android 13 per il maggior numero possibile di dispositivi in tempi decisamente rapidi.

C’è da ricordare, infatti, che la versione definitiva di Android 13 è stata rilasciata da Google ad agosto e già dallo scorso mese questa versione dell’OS ha iniziato a girare sui più recenti smartphone del colosso coreano.

Samsung ha un progetto ambizioso per Android 13

One UI 5.0, la versione dell’interfaccia personalizzata di Samsung basata su Android 13, è già disponibile per diversi modelli del colosso coreano, inclusi alcuni di fascia media (una cosa non così scontata).

Ma sono ancora numerosi i dispositivi che attendono il rilascio di questo aggiornamento e c’è anche da considerare che la sua disponibilità può variare in base ai mercati e alle eventuali personalizzazioni apportate dai vari operatori telefonici.

In sostanza, il team di sviluppatori di Samsung ha ancora un grande lavoro davanti ma ciò non toglie che il colosso coreano si sia posto un progetto a dir poco ambizioso, ossia quello di riuscire a rilasciare Android 13 per tutti i modelli supportati prima che inizi il 2023.

Almeno ciò è quanto ha dichiarato nel corso di un’intervista rilasciata a SamMobile Sally Hyesoon Jeong, Vice Presidente della divisione Android Framework R&D di Samsung Electronics.

C’è da riconoscere che sarebbe un’impresa straordinaria se Samsung dovesse effettivamente riuscire a fornire l’aggiornamento a tutti i dispositivi in ​​ogni Paese entro la fine di quest’anno.

Se si considera che ogni giorno l’elenco dei modelli aggiornati va via via allungandosi e che per molti device Android 13 è arrivato anche prima del previsto, chi possiede un telefono di questo produttore può essere fiducioso di riuscire a ricevere la nuova versione dell’OS tra i regali di Natale.

