Atteso inizialmente per l’autunno ma arrivato già a metà agosto per i Pixel, Android 13 è l’aggiornamento del robottino per il 2022 e dopo il rilascio di Google la palla è passata ai vari OEM, tra i quali spicca vivo: nella giornata di oggi, 25 ottobre, il produttore cinese ha annunciato ufficialmente l’arrivo in Europa della nuova interfaccia Funtouch OS 13 basata sulla versione 13 di Android. Tra le novità dell’aggiornamento e la roadmap che lo porterà progressivamente a bordo dei vari modelli, ci sono tanti dettagli da conoscere.

Funtouch OS 13 tra personalizzazione, sicurezza e privacy

In sede di presentazione, vivo ha parlato di un aggiornamento incentrato sulle opzioni di personalizzazione, così come su una maggiore attenzione agli aspetti della privacy e della sicurezza, con nuove funzionalità di controllo che dovrebbero aiutare gli utenti nella gestione dei propri dispositivi.

Material You

A questo proposito, vengono in rilievo le nuove opzioni di Funtouch OS 13 che offrono all’utente un maggior controllo visivo sulla schermata Home, a partire dalle icone monocromatiche che si abbinano allo sfondo sfruttando il sistema di temi dinamici di Android 13 e adeguandosi ai canoni del Material You. Tale elemento di personalizzazione non tocca solo le icone, ma permea l’intero sistema. Il nuovo aggiornamento permette di personalizzare allo stesso modo anche il colore dell’interfaccia utente e le applicazioni già integrate, inclusi i pannelli di notifica, il controllo del volume, la calcolatrice e l’orologio.

Privacy e sicurezza

Per quello che concerne gli aspetti della sicurezza e della privacy, il produttore ha posto l’accento sulla nuova funzione di pinning integrata nelle app e pensata per aiutare gli utenti a tenere i propri dati sensibili al sicuro. Il funzionamento è presto spiegato: se ad esempio un’altra persona utilizza lo smartphone, la funzione di pinning a due livelli blocca in primo piano l’app aperta e impedisce la navigazione sul resto del dispositivo. È compito del proprietario scegliere i parametri di riferimento e decidere le operazioni da consentire nell’app pinnata in caso di utilizzo da parte di altre persone.

Rimanendo nella stessa area, si segnalano la possibilità di nascondere foto e video e di gestire l’accesso alle foto da parte delle varie app installate.

In aggiunta a questo, il nuovo iManager di Funtouch OS 13 monitora il tempo di utilizzo delle app e permette di chiudere al volo quelle che utilizzano troppa CPU e gestire al meglio le risorse del dispositivo.

Foto, editing video e altre novità

Il produttore cinese ha dedicato una certa cura anche all’esperienza fotografica: Funtouch OS 13 include un nuovo anello stabilizzatore che dovrebbe aiutare a mitigare i problemi di tremolio; tra le novità legate all’editing video si segnala la possibilità di disattivare l’audio e di regolare il volume nei vari segmenti delle riprese.

Il pannello del meteo include ora anche il valore dell’indice AQI per gli utenti attenti alle informazioni sulla qualità dell’aria, incluso l’indicatore PM 2.5.

Per quanto riguarda il profilo dell’accessibilità, il nuovo aggiornamento introduce delle migliorie che toccano la conversione e l’inversione dei colori e la possibilità di disattivare le animazioni per gli utenti con esigenze specifiche (come ad esempio disabilità visive).

Funtouch OS 13: programma di rilascio

In sede di annuncio del major update con base Android 13, vivo ne ha reso noto anche il programma di rilascio: Funtouch OS 13 sarà disponibile già a partire dal mese di novembre e il primo modello a ricevere l’aggiornamento sarà il flagship vivo X80 Pro. Premesso che l’aggiornamento verrà distribuito per lotti, di seguito trovate la roadmap ufficializzata:

