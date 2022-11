Torniamo a parlare di aggiornamenti, principalmente ad Android 13 ma non solo, dopo aver visto ieri alcuni update per dispositivi Samsung, OnePlus e OPPO, oggi diamo uno sguardo ad una serie di dispositivi Samsung e Realme.

Samsung Galaxy Z Fold 4 si aggiorna ad Android 13 in Europa per i beta tester

Gli utenti europei possessori di Galaxy Z Fold 4 che eseguivano sul proprio dispositivo la versione beta della One UI 5, stanno ricevendo nelle ultime ore l’update alla versione firmware F936BXXU1BVK3 che, oltre a portare Android 13 stabile introduce le ultime patch di sicurezza e si premura di risolvere ben quattro dozzine di vulnerabilità inerenti alla sicurezza e alla privacy.

Se siete tra gli utenti interessati, vi basta recarvi in Impostazioni -> Aggiornamento software -> Scarica e installa.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite LTE riceve Android 12L

Facciamo un passo indietro dall’ultima release del robottino, Galaxy Tab S6 Lite LTE riceve infatti, qualche mese dopo la versione Wi-Fi, l’aggiornamento ad Android 12L con One UI 4.1.1 con la versione firmware P619XXU1AVJ2 in Asia e Africa. L’update in questione oltre ad introdurre tutte le novità dedicate agli schermi di grandi dimensioni, aggiunge le patch di sicurezza di settembre; questo potrebbe significare che nei piani di Samsung l’update era inizialmente previsto contestualmente a quello della versione Wi-Fi.

Ad ogni modo, gli utenti che fremono per avere Android 13 sul proprio tablet non dovrebbero rimanere delusi, l’aggiornamento in questione infatti potrebbe al più tardi arrivare a inizio 2023.

Samsung Galaxy Note 10 Lite riceve Android 13 con One UI 5

Nonostante i fratelli maggiori Galaxy Note 10 e Galaxy Note 10+ non riceveranno Android 13, il fratellino minore Galaxy Note 10 Lite sta ricevendo l’update all’ultima versione Android disponibile in Francia.

L’aggiornamento che porta il firmware alla versione N770FXXU8HVK5, oltre ad Android 13 e all’interfaccia proprietaria One UI 5, introduce le ultime patch di sicurezza disponibili di novembre 2022. Questo dovrebbe essere l’ultimo major update per il dispositivo in questione, rilasciato nel 2020 con a bordo Android 10 ma che, a differenza dei modelli della stessa famiglia, potrà beneficiare delle novità implementate nell’ultima release di Android e nella One UI 5.

Android 13 anche per Galaxy S21 FE

Come già successo per il modello uscito l’anno precedente, anche Galaxy S21 FE sta ricevendo il tanto agognato aggiornamento ad Android 13 con One UI 5; la versione internazionale del dispositivo sta infatti ricevendo nelle ultime ore l’update che porta il firmware alla versione G990BXXU2DVK3.

Il procedimento per aggiornare è il medesimo utilizzato su tutti i dispositivi del colosso, recarsi in Impostazioni -> Aggiornamento software -> Scarica e installa.

Aggiornamento ad Android 13 con One UI 5 anche per Samsung Galaxy A71

In anticipo rispetto alle tempistiche previste, anche Galaxy A71 sta ricevendo in Europa l’aggiornamento ad Android 13 con interfaccia proprietaria One UI 5, l’update è attualmente in fase di roll out in Polonia e dovrebbe raggiungere anche altri stati europei nei prossimi giorni. L’aggiornamento porta la versione del firmware alla A715FXXU8DVK1 contestualmente all’introduzione delle patch di sicurezza di ottobre, anche in questo caso si tratta con molta probabilità dell’ultimo aggiornamento importante per Galaxy A71, considerando che è giunto sul mercato con Android 10, e ha dunque già avuto tre major update.

Realme espande il programma beta per Android 13

Non è solo Samsung ad aggiornare i propri dispositivi, attraverso un post su Twitter infatti, Realme ha comunicato l’intenzione di espandere il programma beta per Android 13 ad altri tre suoi dispositivi, gli utenti possessori di Realme GT , Realme GT Neo2 e Narzo 50 5G potranno dunque fare richiesta per partecipare al programma beta.

Come di consueto gli utenti interessati dovranno fare richiesta all’azienda per partecipare, direttamente dal proprio smartphone; è sufficiente infatti recarsi in Impostazioni -> Aggiornamento software, cliccare sull’icona a forma di ingranaggio in alto a destra, scegliere Versione di prova -> Applica ora: qui sarà necessario inserire i propri dati e attendere una risposta da Realme, che dovrebbe arrivare nel giro di pochi giorni. Come di consueto è sconsigliabile utilizzare questa, o altre versioni beta in generale, sul proprio dispositivo principale, onde evitare di inficiare l’utilizzo quotidiano dello smartphone a causa di qualche bug o malfunzionamento.

