L’avvento di Android 13 ha donato nuova linfa a molte funzionalità del sistema operativo arricchendone le capacità al fine di garantire un’esperienza utente più completa. Tra queste, ha guadagnato grande visibilità Nearby Share, la funzione introdotta da Google nel 2020 che consente di condividere file con altri dispositivi nelle vicinanze utilizzando Bluetooth e Wi-Fi.

In fase di presentazione della nuova iterazione del sistema operativo al Google I/O 2022, una delle promesse di Android 13 era l’aggiunta del pulsante Nearby Share nel nuovo pannello per gli appunti che appare in sovrimpressione dopo aver copiato una porzione di testo. Grazie a questa novità sarebbe stato possibile condividere immediatamente il testo selezionato con un altro dispositivo tramite il menu di gestione degli appunti.

Nei mesi scorsi tale funzionalità era stata scovata da Mishaal Rahman, fonte autorevole e affidabile riguardo le novità del mondo Android, il quale era riuscito ad attivarla manualmente e a testarla in anteprima nonostante Google stessa non avesse ancora definito una data per il rilascio.

Ebbene, sembra proprio che Big G abbia iniziato il roll out della scorciatoia dedicata a Nearby Share nel menu di gestione degli appunti.

Tale opzione, in sé, non aggiunge nessuna nuova funzionalità se non una comoda scorciatoia in grado di condividere velocemente gli appunti – tra cui link e immagini – con un altro dispositivo o un altro utente Android.

Precisiamo, inoltre, che il rilascio della suddetta funzionalità sta avvenendo lato server quindi potrebbe volerci qualche giorno prima di vedere apparire la scorciatoia dedicata sui vostri dispositivi con Android 13 a bordo.

Potrebbe interessarti anche: Google risolve una serie di bug in Android Auto