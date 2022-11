Negli ultimi tempi abbiamo visto sempre più produttori rilasciare l’aggiornamento ad Android 13 per alcuni dei loro dispositivi, alcuni sono più celeri di altri e oggi vi riportiamo gli ultimi in ordine di tempo che vedono Galaxy S20 FE, OnePlus Nord CE 2 Lite e una manciata di dispositivi OPPO ricevere l’update in questione.

Samsung Galaxy S20 FE riceve Android 13 con One UI 5

Partiamo con un dispositivo del colosso coreano, dopo aver aggiornato la serie Galaxy S20 un paio di settimane fa, ora è il turno del quarto membro della famiglia, Galaxy S20 FE.

Il nuovo aggiornamento rilasciato da Samsung, del peso di circa 2 GB, porta la versione del firmware del dispositivo alla G780FXXUAEVK3; attualmente è in fase di rilascio in Russia, ma dovrebbe raggiungere anche gli altri mercati nei prossimi giorni, per il momento dedicato alla sola variante con processore Exynos. L’update, oltre alla nuova versione di Android e alla nuova interfaccia proprietaria One UI 5, introduce anche le ultime patch di sicurezza disponibili, ovvero quelle di novembre 2022.

OnePlus rilascia l’aggiornamento OxygenOS 13 open beta, basato su Android 13, per OnePlus Nord CE 2 Lite

Passiamo ora a OnePlus, nonostante l’aggiornamento sia etichettato come open beta, in realtà non è aperto a tutti; l’azienda sta infatti reclutando 1000 utenti in India per testare la OxygenOS 13 basata su Android 13.

Gli utenti possessori di OnePlus Nord CE 2 Lite 5G con versione firmware CPH2381 11.A.13, possono dunque fare richiesta per partecipare al programma direttamente dalle impostazioni del proprio dispositivo. Non è chiaro quando l’update in questione uscirà dalla fase beta, ma sappiamo che l’azienda ha implementato alcune modifiche e nuove funzionalità, tra cui il nuovo design Aquamorphic.

OPPO aggiorna alla ColorOS 13 Reno 8 5G, K10 5G, A77 5G e A57 5G

Giungiamo infine agli smartphone aggiornati da OPPO, che ad ottobre aveva rilasciato la versione beta della ColorOS 13 per Reno 8 5G, K10 5G, A77 5G e A57 5G in diverse parti del mondo; i dispositivi in questione stanno ora ricevendo la versione stabile del suddetto aggiornamento.

Attualmente l’aggiornamento ad Android 13 dei sopracitati smartphone è in fase di rilascio in India, Cina e Emirati Arabi Uniti (OPPO Reno 8 5G sta ricevendo l’update solo in Cina e India), con un paio di giorni di anticipo rispetto alla tabella di marcia inizialmente preventivata. Gli utenti interessati possono controllare l’eventuale presenza dell’aggiornamento direttamente dalle impostazioni del proprio dispositivo, come di consueto il rilascio avviene a scaglioni, dunque potrebbe volerci un po’ prima che tutti gli utenti lo ricevano.

