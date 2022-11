Gli smartphone di Google sono particolarmente amati dagli utenti per le varie chicche software che il colosso di Mountain View include in essi ma a volte anche tali device sono soggetti a bug più o meno fastidiosi e al riguardo ne sanno qualcosa i possessori di Google Pixel 7 e Pixel 6.

Ci riferiamo in particolare a un bug a causa del quale gli smartphone più recenti di Google non sono in grado di ruotare automaticamente il display dall’orientamento verticale a quello orizzontale e ciò pare avvenire per molti utenti su YouTube.

Google Pixel 6 e Pixel 7 hanno alcuni nuovi bug

In Rete vanno moltiplicandosi le segnalazioni di utenti che lamentano questo problema, a causa del quale su YouTube per cambiare visualizzazione e passare a quella orizzontale è necessario procedere alla sua attivazione manualmente.

Qualcuno avanza l’ipotesi che il problema non sarebbe limitato agli smartphone della serie Google Pixel anche se i device del colosso di Mountain View pare siano quelli su cui si manifesta con maggior frequenza.

Ma ci sarebbero anche altri bug per gli smartphone delle serie Google Pixel 7 e Pixel 6, come quello relativo al funzionamento del comando vocale per disattivare una sveglia che suona. Per questo, tuttavia, il team di sviluppatori di Google avrebbe già trovato una soluzione.

Qualche utente di Google Pixel 7 lamenta che il modem del proprio telefono non si attiva dopo aver attraversato un’area senza servizio cellulare fino a quando non abilita la modalità aereo e la disabilita.

Sono numerosi, invece, i possessori di Google Pixel 6 che starebbero riscontrando problemi con la feature tap-to-wake, che a volte sarebbe estremamente precisa e reattiva e, altre volte, non sarebbe in grado di riattivare lo smartphone.

Non manca, infine, qualche possessore di Google Pixel 6 Pro che nota un peggioramento della precisione del sensore per il riconoscimento delle impronte digitali.

In sostanza per il team di Google pare ci sia tanto lavoro da fare e la speranza è che con il Pixel Feature Drop di dicembre gran parte di questi bug venga risolta.