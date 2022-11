Giornata di aggiornamenti per diversi smartphone Android, tra beta e versioni stabili. Per quanto riguarda le prime abbiamo nuove beta di Android 13 per Samsung Galaxy Z Flip3 5G e Galaxy Z Fold3 5G, ma anche per OPPO Reno6 Pro 5G e OPPO Reno 5 Pro. Nel frattempo Android 13 stabile si fa vedere concretamente su Sony Xperia 1 IV, a distanza di qualche giorno dall’annuncio del produttore, e nuove patch di sicurezza sono in arrivo per Samsung Galaxy A73 5G e OnePlus 10T 5G. Vediamo tutte le novità più da vicino.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy Z Flip3 5G e Galaxy Z Fold3 5G

Iniziamo da Samsung Galaxy Z Flip3 5G e Galaxy Z Fold3 5G, che dovrebbero essere tra i prossimi a ricevere l’aggiornamento stabile ad Android 13 con la One UI 5. A distanza di qualche giorno dai modelli più recenti, i due pieghevoli dello scorso anno stanno accogliendo in queste ore la quarta (e presumibilmente ultima) versione beta attraverso il firmware ZVK3.

Naturalmente non è il momento di introdurre nuove funzionalità o altre importanti novità : con il programma di test giunto ormai quasi al finale, c’è spazio per gli ultimi affinamenti e le correzioni dei bug scovati. Il firmware integra le patch di sicurezza di novembre 2022, e dunque i due smartphone riceveranno direttamente le ultime correzioni di sicurezza insieme alla release stabile (contrariamente a Galaxy S22, Galaxy S21 e ai tanti altri modelli fin qui aggiornati con patch di ottobre). I bug corretti riguardano l’app Fotocamera, l’interfaccia utente, l’app Archivio, il widget musicale sulla schermata di blocco e lo schermo, che a quanto pare poteva mettersi a “lampeggiare” con luminosità bassa.

L’aggiornamento è in distribuzione nei Paesi dove il programma beta della One UI 5 è attivo, tra i quali la Corea del Sud. Ormai manca poco: Android 13 stabile è in arrivo anche per Galaxy Z Flip3 5G e Z Fold3 5G.

Novità aggiornamenti OPPO Reno6 Pro 5G e OPPO Reno 5 Pro

Restiamo sulle beta con l’aggiornamento per OPPO Reno6 Pro 5G e OPPO Reno 5 Pro. A distanza di qualche giorno dal rilascio della ColorOS 13 beta in alcuni Paesi, la versione di test inizia ad allargarsi a livello globale, toccando anche Indonesia e Arabia Saudita. Gli utenti che lo desiderano possono dunque provare in anticipo il nuovo sistema operativo di OPPO, ovviamente basato su Android 13. Si tratta anche stavolta di una beta a numero limitato (5000 utenti).

Nelle prossime settimane le versioni di test andranno ad affinare la ColorOS 13, fino a portare a una release stabile anche per OPPO Reno6 Pro 5G e OPPO Reno 5 Pro. Per il momento siamo in perfetto orario con la tabella di marcia rilasciata la scorsa settimana: i prossimi smartphone a ricevere Android 13 stabile dovrebbero essere OPPO Find X3 Pro e OPPO Reno8 5G.

Novità aggiornamento Sony Xperia 1 IV

A qualche giorno di distanza dall’annuncio del produttore nipponico, Sony Xperia 1 IV inizia a ricevere l’atteso aggiornamento ad Android 13 in versione stabile, anche in Europa. Le novità sono ovviamente parecchie e includono tutte quelle integrate da Google nel suo ultimo sistema operativo, con un Material You migliorato, passi avanti nella personalizzazione di temi, colori e icone, perfezionamenti per Benessere Digitale e la sicurezza, la possibilità di impostare lingue diverse per app diverse e molti altri miglioramenti. Il firmware in rollout include le patch di sicurezza di ottobre 2022. La distribuzione è graduale e si allargherà fino a toccare tutti gli smartphone nei prossimi giorni. Ancora nessuna indicazione per il “fratello” Sony Xperia 5 IV.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy A73 5G e OnePlus 10T 5G

Chiudiamo con Samsung Galaxy A73 5G e OnePlus 10T 5G, che stanno ricevendo in queste ore nuovi aggiornamenti software con patch di sicurezza più recenti. Lo smartphone della casa sud-coreana sta accogliendo il firmware A736BXXS2AVJ3 con le patch di sicurezza di ottobre 2022, la correzione di qualche bug e generici miglioramenti di stabilità . Questo in attesa dell’update ad Android 13 con One UI 5, che secondo la tabella di marcia dovrebbe arrivare a breve.

Aggiornamento simile per OnePlus 10T 5G, che però riceve le patch di sicurezza di novembre 2022 e altri miglioramenti. L’update alla OxygenOS 12 A.12 è in distribuzione a partire dall’India e porta aggiornamenti nell’algoritmo touch e di conseguenza miglioramenti per il multi-tocco, risolve problemi con il lettore d’impronte (che ogni tanto falliva il riconoscimento), ottimizza la stabilità della rete e il bilanciamento del bianco nell’esperienza fotografica.

Come sempre la distribuzione è graduale e potrebbe raggiungere il vostro smartphone da un momento all’altro.

Come aggiornare Samsung Galaxy Z Flip3 5G, Galaxy Z Fold3 5G, Galaxy A73, OPPO Reno6 Pro 5G, OPPO Reno 5 Pro, Sony Xperia 1 IV e OnePlus 10T 5G

Per aggiornare Samsung Galaxy A73 5G potete recarvi all’interno delle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“. Discorso simile per Samsung Galaxy Z Flip3 5G e Galaxy Z Fold3 5G, ma solo se avete aderito al programma beta passando da Samsung Members (in Italia purtroppo non è possibile). Il programma di test di Android 13 per OPPO Reno6 Pro 5G e OPPO Reno 5 Pro non è accessibile agli utenti italiani, dunque dovrete attendere ancora un po’ prima di poter mettere le mani sulla ColorOS 13. Per aggiornare Sony Xperia 1 IV ad Android 13 potete seguire il percorso “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema“, mentre per aggiornare OnePlus 10T 5G potete recarvi in “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“. In caso di esito negativo potete riprovare dopo qualche ora o giorno.