La notizia del giorno in casa Amazon è senza dubbio quella relativa alle date della promozione dedicata al Black Friday e all’apertura di una Gallery apposita a Milano, tuttavia il colosso dello shopping online non ci fa mancare neppure oggi alcune offerte interessanti per gli utenti alla ricerca di un nuovo smartphone Android: anche in data odierna ci sono alcuni modelli a marchio Realme e OnePlus anche molto apprezzati che fanno segnare dei nuovi prezzi minimi.

Nel caso in cui le offerte prese in esame di seguito non dovessero incontrare i vostri gusti o le vostre esigenze di budget e/o di utilizzo, vi ricordiamo che potete sempre fare riferimento alla nostra pagina dedicata alle offerte del mondo Android per scoprire qualche soluzione alternativa (tanto per fare un paio di esempi calzanti, gli sconti che vi abbiamo segnalato ieri per OPPO Reno6 Pro e Realme GT 2 e due giorni fa per Google Pixel 7 sono ancora disponibili nel momento in cui scriviamo). Detto ciò, torniamo a quelle di oggi.

Realme GT Neo 2, GT Neo 3, GT 2 Pro, OnePlus 9 e 9 Pro: offerte Amazon (9 novembre 2022)

In questa raccolta di offerte trovano dunque posto cinque smartphone in totale, tre di Realme e due di OnePlus, tutti quindi riconducibili al colosso cinese BBK Electronics. I modelli presi in esame coprono una varietà di fasce di prezzo che va da un minimo di 379,99 euro ad un massimo che oltrepassa di poco i 650 euro (con gli sconti attuali), insomma le scelte non mancano. È bene precisare che tutti i prodotti elencati di seguito sono disponibili all’acquisto in questo momento al prezzo più basso mai raggiunto su Amazon per la versione considerata; inoltre, ognuno di essi è venduto e spedito da Amazon, con possibilità di spedizione Prime senza costi aggiuntivi, eventuale reso gratuito e il solito impareggiabile servizio clienti; in nessuno dei casi considerati è prevista la possibilità di rateizzare il pagamento del proprio acquisto.

Realme

Partendo dai modelli di Realme, ce ne sono tre e coprono una maggiore varietà di budget. Il più economico del trio è Realme GT Neo 2 5G (di cui trovate a questo link la nostra recensione) nella variante NEO Black con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna e costa attualmente 379,99 euro. Avanzando di una generazione, c’è Realme GT Neo 3 5G in versione 150 W (di cui trovate a questo link la nostra recensione) con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna: il modello attualmente acquistabile al prezzo più basso è quello nel colore Asphalt Black e costa 545 euro (ma le altre colorazioni costano pochi euro in più). Infine, il top di gamma Realme GT 2 Pro 5G (di cui trovate a questo link la nostra recensione) costa 655,59 euro nella colorazione Steel Black nel taglio di memoria top con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Ecco i link per l’acquisto:

Altri modelli in offerta dello stesso brand sono visibili a questo link.

OnePlus

In questo caso, sono i modelli di punta dello scorso anno a segnalarsi per delle ottime offerte: OnePlus 9 5G (ecco la nostra recensione) si trova a 479 euro in ben tre colorazioni, ma con una grossa differenza: mentre le classiche Astral Black e Artic Sky sono nel taglio da 128 GB, la più vistosa Winter Mist è da 256 GB; l’ex flagship OnePlus 9 Pro 5G (ecco la nostra recensione), invece, costa 555,48 euro soltanto nel taglio da 128 GB e colore Stellar Black. Ricordandovi che altri modelli e colori sono disponibili a questo link, ecco dove acquistarli:

Non dimenticate di seguire il nostro canale Telegram prezzi.tech, nel quale vi segnaliamo in tempo reale i migliori affari tech che potete trovare in rete: ecco il link diretto. Infine, vi ricordiamo che il Black Friday 2022 e il Cyber Monday 2022 sono alle porte: aggiungete le nostre pagine dedicate ai preferiti per farvi trovare pronti.