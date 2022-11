Il mese di novembre 2022 prosegue a vele spiegate verso l’appuntamento più atteso dell’anno da parte dei cacciatori di offerte — il Black Friday con il colpo di coda del Cyber Monday, ça va sans dire — e come sempre Amazon ci pone dinanzi agli occhi degli ottimi modi per ingannare l’attesa: le offerte del giorno che meritano la vostra attenzione sono quelle aventi ad oggetto due smartphone Android di brand strettamente imparentati, qui accomunati dal raggiungimento di minimi senza precedenti sulla piattaforma: OPPO Reno6 Pro 5G e Realme GT 2 5G.

Offerte Amazon: OPPO Reno6 Pro 5G, Realme GT 2 5G (8 novembre 2022)

Oggi, dunque, niente raccolte, ma due sole offerte che da sole meritano la vostra valutazione, sia per la validità dei due modelli che per i prezzi simili che li portano a competere in maniera pressoché diretta per il ruolo di vostro prossimo smartphone. Precisiamo che i prodotti elencati di seguito sono acquistabili in questo momento al prezzo più basso mai raggiunto su Amazon, inoltre ognuno di essi è venduto e spedito da Amazon, con possibilità di spedizione Prime senza costi aggiuntivi, eventuale reso gratuito e il solito impareggiabile servizio clienti; in nessuno dei due casi è prevista la possibilità di rateizzare il pagamento del proprio acquisto.

Nel momento in cui scriviamo, OPPO Reno6 Pro 5G (di cui trovate a questo link la nostra recensione) è disponibile all’acquisto nel solito taglio di memoria con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna e nella particolare colorazione Lunar Grey al prezzo di 437 euro (contro un prezzo precedente di 524,99 euro e un listino ufficiale di 799,99 euro). Ecco il link diretto per acquistarlo:

Acquista OPPO Reno6 Pro 5G 12 GB + 256 GB Lunar Grey a 437 euro

Tra le sue principali caratteristiche segnaliamo il display AMOLED da 6,55 pollici 20:9 Full HD+ a 90 Hz protetto dal vetro Gorilla Glass 5, il SoC Qualcomm Snapdragon 870 affiancato da 12 GB di RAM LPDDR4x e 256 GB di memoria interna UFS 3.1. Il comparto fotografico, poi, include una fotocamera frontale da 32 MP e una quadrupla fotocamera posteriore composta da un sensore principale Sony IMX766 da 50 MP con OIS, un obiettivo ultra-grandangolare da 16 MP, teleobiettivo da 13 MP e una fotocamera macro da 2 MP. La connettività include 5G SA/NSA (con supporto eSIM), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC e porta USB Type-C. La batteria è da 4500 mAh con supporto per la ricarica rapida SuperVOOC da 65 W.

Minimo storico anche per Realme GT 2 5G, che costa qualche decina di euro in più ma è più recente di qualche mese e vanta una dotazione tecnica di tutto rispetto: il modello 12 GB + 256 GB colore Steel Black è acquistabile a 472,61 euro. Ecco il link:

Acquista Realme GT 2 5G 12 GB + 256 GB Steel Black a 472,61 euro

Di questo smartphone non abbiamo realizzato una recensione ad hoc, ma di seguito potete comunque leggerne la scheda tecnica completa (non badata alla descrizione di Amazon, qui non c’è lo Snapdragon 8 Gen 1):

display AMOLED E4 da 6,62 pollici Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 888 con CPU octa core e GPU Adreno 660

8 o 12 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna UFS 3.1

tripla fotocamera posteriore con sensore principale Sony IMX766 da 50 MP (con OIS), ultra-grandangolare da 8 MP (119°) e macro da 2 MP

fotocamera anteriore da 16 MP

connettività 5G SA/NSA, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, porta USB Type-C

sensore d’impronte integrato nel display, altoparlanti stereo con Dolby Atmos

batteria da 5000 mAh con ricarica rapida cablata SuperDart da 65 W

Android 12 con Realme UI 3.0

dimensioni: 162,9 x 75,8 x 8,6 mm, peso di 199 g.

