Google Pixel 7 è uno degli smartphone più interessanti dell’ultimo periodo: il meno costoso tra i due modelli di riferimento del colosso di Mountain View è stato apprezzato in primis per la parte estetica e poi lodato per un notevole equilibrio tecnico abbinato ad un prezzo di listino rimasto invariato rispetto al predecessore — in controtendenza rispetto al resto del mercato. A differenza dei modelli dello scorso anno, i Pixel 7 sono approdati fin dal primo giorno anche su Amazon e questo sta contribuendo alla disponibilità di offerte interessanti: nel momento in cui scriviamo, Google Pixel 7 ha raggiunto un nuovo prezzo minimo sulla piattaforma.

Google Pixel 7 in offerta su Amazon: nuovo minimo storico

Presentato ufficialmente lo scorso 6 ottobre e lanciato sul mercato italiano al prezzo di listino di 649 euro, Google Pixel 7 è rimasto stabile a quella cifra per un paio di settimane, ma poi ha iniziato ad essere protagonista di offerte sempre più interessanti. Più precisamente, fino allo scorso 27 ottobre, lo smartphone è rimasto acquistabile al prezzo consigliato, ma nella tarda mattinata di quel giorno è emerso il primo piccolo sconto e da lì in poi gli ultimi giorni di ottobre e i primi di novembre sono stati un susseguirsi di offerte sempre migliori. In data odierna, 7 novembre 2022, si può mettere a referto un nuovo minimo storico per lo smartphone: 610,81 euro, frutto di uno sconto del 6%.

L’offerta in discorso è resa ancora più interessante dal fatto che si tratti di un prodotto venduto e spedito da Amazon, con possibilità di spedizione Prime senza costi aggiuntivi (consegna entro martedì, 15 novembre), eventuale reso gratuito, il solito impareggiabile servizio clienti e persino possibilità di rateizzare il pagamento (12 rate mensili da 50,91 euro). In tutto ciò è bene precisare che lo sconto tocca al momento solo il taglio di memoria base (128 GB) e la sola colorazione Nero ossidiana. Ecco il link diretto per non farsi sfuggire questa ghiottissima occasione:

Acquista Google Pixel 7 5G 128 GB Nero ossidiana a 610,81 euro su Amazon.it

Perché scegliere Google Pixel 7

Ci sono tanti motivi validi per guardare con interesse a Google Pixel 7, a partire dal supporto software diretto da parte di Google, che fa di questi smartphone la massima incarnazione del sistema operativo Android e i primi in assoluto a ricevere tutte le ultime novità — non di rado esclusive. La dotazione tecnica, poi, è di tutto rispetto e comprende: un display gOLED da 6,32 pollici, con frequenza di aggiornamento di 90 Hz, risoluzione Full-HD+ (2400 x 1080 pixel) e vetro Gorilla Glass Victus, il SoC Google Tensor G2 con chip di sicurezza Titan M2, 8 GB di RAM LPDDR5X e 128 o 256 GB di memoria interna UFS 3.1; una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP (con OIS, Dual Pixel PDAF) e sensore ultra-grandangolare da 12 MP, accompagnata da una fotocamera anteriore da 10,8 MP integrata attraverso un piccolo foro nel display. La batteria è da 4355 mAh, con compatibilità con ricarica rapida cablata da 20 W, wireless e wireless inversa e il comparto connettività è completo: 5G dual SIM, Wi-Fi 6 dual band, NFC, GPS e Bluetooth 5.3, oltre alla porta USB Type-C 3.1 per la ricarica e il trasferimento di dati. Non manca la certificazione IP68 contro acqua e polvere.

Per vedere lo smartphone all’opera, potete fare riferimento alla nostra recensione.

