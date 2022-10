Di tanto in tanto il team di sviluppatori di YouTube introduce qualche piccola novità per l’applicazione ufficiale dedicata ai dispositivi basati su Android e l’ultima della serie riguarda il ritorno del drawer di navigazione, elemento che negli ultimi anni il colosso di Mountain View ha rimosso da altre sue applicazioni.

Così come viene rilevato dallo staff di 9to5Google, le app di YouTube per Android e iOS hanno ora soltanto un’icona a forma di bussola che, se toccata, apre un classico navigation drawer per selezionare tra varie sezioni (Tendenze, Shopping, Musica, Film e spettacoli, Live, Giochi, Notizie, Sport, Moda e bellezza e Podcast.

YouTube torna a puntare sul navigation drawer

La pagina dedicata alle Tendenze utilizza le schede principali per Adesso, Musica, Giochi e Film mentre le altre portano gli utenti alla relativa pagina di destinazione.

L’utilizzo da parte del colosso di Mountain View di questo elemento nelle sue applicazioni di recente è stato piuttosto controverso.

All’inizio di quest’anno, per esempio, in Google Messaggi è stato introdotto un navigation drawer per gli utenti per i quali è disponibile l’integrazione del caricamento video di Google Foto (grazie a tale elemento dell’interfaccia è possibile collegarsi alle sezioni principali dell’app, come ad esempio Speciali e Archiviate).

Ed ancora, Google Duo ha di recente introdotto un navigation drawer per consentire agli utenti di raggiungere rapidamente le impostazioni dell’applicazione.

Per quanto riguarda Gmail e Google Calendar, invece, in queste due applicazioni il team di sviluppatori del colosso di Mountain View ha mantenuto il navigation drawer rispettivamente per le etichette e le cartelle o per la visualizzazione di calendari diversi e probabilmente queste due app continueranno a sfruttare questo tipo di elemento.

In sostanza, il team di sviluppatori di Google potrebbe avere deciso di tornare a utilizzare il navigation drawer per rendere più piacevole l’esperienza di navigazione nelle app.

E a proposito di novità per l’app di YouTube, gli sviluppatori hanno annunciato che stanno iniziando a implementare schede separate per Shorts, live streaming e video di lunga durata su tutte le pagine dei canali.

Pare che tale novità sia stata introdotta sulla base delle richieste degli utenti e che dovrebbe rendere più semplice e piacevole la navigazione tra i vari contenuti.

In virtù di tale modifica, nella scheda Video non saranno più visualizzati Shorts e live streaming.